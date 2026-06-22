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الرياضة

«آر بي بيرن ذا بيل» تظفر بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

تتويج الفائزين في السباق (من المصدر)
22 يونيو 2026 10:16

 

ميلانو (الاتحاد)
فازت المهرة «آر بي بيرن ذا بيل» بلقب المحطة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت على مضمار سان سيرو الرملي بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن سلسلة سباقات النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.
ونجحت البطولة في مواصلة حضورها القوي في السباقات الأوروبية الكبرى، تأكيداً لمكانتها المرموقة ودورها المتنامي في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل حول العالم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودورها الريادي في إحداث نقلة نوعية لسباقات الخيول العربية في مختلف دول العالم.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية في إطار خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، بما يحافظ على إرثه العريق، ويرسّخ حضوره في أهم المضامير والسباقات العالمية.
وتمكّنت المهرة «آر بي بيرن ذا بيل»، المنحدرة من نسل «مجد العرب × آر بي فيل ذا بيرن بنت ساند بلاست»، من تقديم أداء قوي ومميز، لتفرض حضورها في واحدة من أقوى محطات البطولة، وتؤكد جدارتها باللقب بعد مواجهة جمعت نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا.
وتعود البطلة للمالك محمد عبد اللطيف الحزامي، وبإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس ميكائيل فورست، حيث قطعت مسافة السباق البالغة 2100 متر رملي بزمن قدره 02:22:1 دقيقة، في السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 300 ألف يورو.
وحلّ «لينو» المنحدر من نسل «إيه إف البحر × عزة بنت كربلاء» في المركز الثاني، فيما جاء «الزير» المنحدر من نسل «المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر» في المركز الثالث، في سباق اتسم بالقوة والندية حتى خط النهاية.
ويضاف فوز المهرة «آر بي بيرن ذا بيل» إلى سجل أبطال محطة إيطاليا، التي شهدت خلال السنوات الماضية تتويج نخبة من الأسماء البارزة، من بينها «لايتينغ بولت» بطل عام 2017، و«فزاع الخالدية» بطل عام 2018، و«أكويا» بطل عام 2019، و«جازمة عذبه» بطلة عام 2020، و«حيان» بطل عام 2021، و«جارف» بطلي عامي 2022 و2023، و«سكا دي ليجل» بطل عام 2024، و«اتش ام الشاهين» بطل عام 2025.
حضر السباق وتوّج الفائزين عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب ماتيا كادروبي، رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية، بحضور نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بسباقات الخيل العربية.
من جانبه قال فيصل الرحماني: نبارك نجاحات محطة إيطاليا، وما جسّدته من حضور مميز للكأس الغالية في أحد أهم المضامير الأوروبية، وسط مشاركة قوية لنخبة الخيول العربية الأصيلة، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها سلسلة السباقات العالمية.
وأضاف أن محطة إيطاليا واحدة من المحطات المهمة في أجندة الكأس الغالية، لما تحققه في كل عام من مكتسبات فنية وتنظيمية وإعلامية، وما تسهم به في ترسيخ حضور الخيل العربي الأصيل في المضامير الإيطالية والأوروبية، معربا عن الفخر بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الكأس الغالية، وبما تجسّده من رسالة إماراتية رائدة في دعم الملاك والمربين والحفاظ على هذا الإرث الأصيل.

 

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