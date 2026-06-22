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الرياضة

الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»

الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
22 يونيو 2026 20:24

 

أبوظبي (وام)
تتواصل غداً منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإقامة 4 مباريات ضمن المجموعات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، في مواجهات قد تسهم بصورة كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى دور الـ32.
وتتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة التاسعة التي تشهد مباراتين، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» بمدينة فيلادلفيا، فيما يواجه المنتخب النرويجي نظيره السنغالي على استاد نيويورك نيوجيرسي.
ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على السنغال 3-1 في الجولة الأولى، واضعاً نصب عينيه تحقيق انتصار ثانٍ يضمن له بلوغ الأدوار الإقصائية مبكراً.
في المقابل، يسعى المنتخب العراقي إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام النرويج، من أجل التمسك بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. 
وفي المواجهة الثانية بالمجموعة ذاتها، يتطلع المنتخب النرويجي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الثاني توالياً عندما يواجه السنغال، بما يبقيه في دائرة المنافسة المباشرة على الصدارة.
وفي المجموعة العاشرة، تتجه الأنظار إلى المواجهة العربية المرتقبة بين الأردن والجزائر على ملعب «ليفاي» في سانتا كلارا، حيث يبحث المنتخبان عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في المنافسة خلال البطولة.
ويعتمد المنتخب الأردني بقيادة جمال السلامي على الصلابة الدفاعية وسرعة التحول الهجومي، مع الاعتماد على يزن العرب وعبدالله نصيب ومحمد أبو النادي في الخط الخلفي، إلى جانب موسى التعمري وعلي علوان في الخط الأمامي.
في المقابل، يدخل المنتخب الجزائري بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش المباراة بأسلوب هجومي مرن يعتمد على الاستحواذ وتنوع الحلول الهجومية، مع وجود مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم رياض محرز وأمين غويري.
وضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي على ملعب هيوستن، سعياً لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.
وتحمل مباريات الغد أهمية كبيرة في مسار المنافسة بالمجموعات الثلاث، مع اقتراب الدور الأول من مراحله الحاسمة واحتدام الصراع على بطاقات التأهل إلى دور ال32

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