ميسي.. كائن فضائي يُلهم ويبدع ويُمتع في كرة القدم



لوس أنجليس (أ ف ب)



كتب ليونيل ميسي صفحة إبداع جديدة في تاريخ كرة القدم، عندما سجل ثنائية في مرمى النمسا قادت الأرجنتين إلى دور الـ32 في مونديال 2026، ونصّبته «زعيماً» على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة، فيما لا يزال كيليان مبابي يلاحقه بلا كلل وقاد فرنسا إلى فوز سهل على العراق (3-0) والتأهل أيضاً.

قبل يومين من عيده التاسع والثلاثين، أبى حامل اللقب أن ينفرد بالرقم من ركلة جزاء حصل عليها زميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة التاسعة، فأهدرها بجانب القائم.

لكن في الدقيقة 38، لسع «البرغوث» دفاع النمسا للمرة الأولى، منفرداً بـ17 هدفاً في تاريخ البطولة، بعد أن تقاسم بثلاثيته في مرمى الجزائر الرقم السابق الذي كان بحوزة الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

علّق ميسي على ركلته الضائعة «كانت هناك لحظة اليوم شعرت فيها بغضب شديد بسبب ركلة الجزاء لأنني أهدرتها وسددتها بشكل سيئ للغاية. لحسن الحظ تمكّنا من قلب الوضع، والتقدم في النتيجة، وحصد ثلاث نقاط مهمة جداً».

وفيما شهد ملعب دالاس محاولات نمساوية للعودة في نهاية المباراة، أسدل أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الستارة عليها، بهدف ثانٍ في الوقت بدلاً من الضائع، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً قياسياً، وخمسة في صدارة الهدافين.

وعلّق اللاعب الدولي الأميركي السابق أليكسي لالاس على أداء ميسي لشبكة فوكس، قائلاً «هو كائن فضائي».

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 6 نقاط حاجزة بطاقة دور الـ32، ثم ضمنت صدارة المجموعة العاشرة بعد إخفاق الأردن في الفوز على الجزائر وخسارته 1-2.



الجزائر تحسم ديربي العرب



وقلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، في سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، وافتتح نزار الرشدان التسجيل للأردن (36)، وعادل البديل نذير بوعلي للجزائر منتصف الشوط الثاني (69)، قبل أن يخطف أمين غويري هدف الفوز (82).

ورفع «محاربو الصحراء» رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن النمسا الثانية، فيما ضمنت الأرجنتين الصدارة.

وستكون المباراة الأخيرة للجزائر أمام النمسا نارية في 27 الجاري في كانساس، إذ يحسم الفائز فيها وصافة المجموعة، فيما يكفي النمسا التعادل، علماً بأن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث تتأهل إلى دور الـ32.

وهكذا يكون الأردن الذي يخوض مشاركته الأولى في النهائيات، قد ودّع باكراً بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام النمسا 1-3، فيما سقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي.

وحسمت الجزائر التي تشارك للمرة الخامسة في كأس العالم، آخرها في 2014، المواجهة العربية الوحيدة في دور المجموعات.



مبابي «يعصف» مجددا



وفي مباراته الدولية الرقم 100، سجل مبابي هدفين لفرنسا في مرمى العراق الذي خسر 0-3 وبات مصيره في غاية الصعوبة بعد خسارته الأولى أمام النرويج 1-4، وسجّل مبابي ثنائيته الثانية تواليا في الدقيقتين 14 و54، رافعا غلته في المونديال إلى 16 هدفا، مبقيا على فارق الهدفين مع ميسي، لكن هذه المرة معادلا رقم الألماني كلوزه.

وأضاف عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، الثالث (66) في مباراة توقفت لنحو ساعتين بعد الشوط الأول بسبب عاصفة رعدية.

لم يُحمّل مدرب فرنسا ديدييه ديشان أحدا مسؤولية توقُّف المباراة، مشيرا إلى أنها كانت «مسألة أمن».

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: «كنا هادئين خلال التوقف، كنت أمزح مع اللاعبين. إنها مسألة أمن، لا ألوم أحدا. عندما يكون هناك خطر، نتكيّف مع القوانين المحلية. هذه ظروف خاصة، وآمل ألا يتكرر ذلك».

وأضاف: «كنا ننتظر، إذ كانت المهل الزمنية تُؤجَّل باستمرار. الأهم كان الحصول على 20 دقيقة للإحماء. هذه أول مرة يحدث لي ذلك، وآمل أن تكون الأخيرة. نعلم أن هذا الخطر موجود هنا. كان الانتظار طويلا، خاصة أننا سنلعب مرة أخرى بعد أربعة أيام (أمام النرويج). الأهم تحقق بحصد ست نقاط وضمان التأهل».

وضمن منتخب النرويج وهدافه إرلينج هالاند الذي سجل هدفين ضد العراق في فوز افتتاحي 4-1، التأهل عن المجموعة ذاتها بعد إسقاطه السنغال في نيوجيرزي.

وأحرز هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58، بعدما كان البديل ماركوس هولمغرين بيدرسن قد افتتح التسجيل للنروج (43).

وسجّل مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، إسماعيلا سار، هدفيّ السنغال (53 و90+3).

ويلتقي المنتخبان الفرنسي والنروجي في الجولة الثالثة والأخيرة في قمة من شأنها حسم هوية المتصدر في 26 الحالي، إذ تحتاج النرويج إلى فوز لحسمها، بينما يكفي فرنسا التعادل للمحافظة عليها.