منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة جراند برى تشينجداو



أبوظبي (الاتحاد)



تُسحب ظهر الغد قُرعة بطولة جراند برى تشينجداو الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة 518 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول متصدّر التصنيف العربي، الذي يشارك بـ 11 لاعباً ولاعبة، بجانب مشاركة منتخبات مصر، المغرب، وسوريا.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج إعداده المستمر لبلوغ دورة لوس أنجلوس 2028 الأولمبية، حيث يقف الجودو الإماراتي في صدارة الجودو العربي وضمن منتخبات المقدمة في قارة آسيا، مع تواصل نتائجه المتميزة خلال الفترة الماضية التي ساهمت في إضافة العديد من نقاط التأهل، وآخرها فوزه بذهبية بطولة منغوليا التي اختُتمت مؤخراً.

وكانت بعثة منتخبنا التي وصلت الصين وضمّت 11 لاعباً ولاعبة وهم: سيمون قسطنطين، الذي يشارك في منافسات الوزن الخفيف (تحت 60 كجم)، ونارمند بيان، (تحت 66 كجم)، وبشيرات خرودي في (وزن 52 كجم)، الذين تقام منافساتهم في اليوم الأول.

وفي وزن الخفيف المتوسط يشارك ناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، وعمر جاد، وطلال شفيلي في وزن (تحت 81 كجم)، ويضم الوزن الثقيل في ختام البطولة أرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، (تحت 100 كجم)، وعمر معروف، (فوق 100 كجم)، واللاعبة الذهبية إليزا ليتيف تحت 78 كجم، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، والمدرب فيكتور سيكروف.