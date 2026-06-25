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الرياضة

إيقاف العداء الكيني كاندي سبع سنوات

إيقاف العداء الكيني كاندي سبع سنوات
25 يونيو 2026 21:27

برلين (د ب أ) 
عوقب العداء الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق نصف الماراثون، بالإيقاف لمدة سبع سنوات لارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات.وأعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الخميس، أن العداء الكيني رفض تقديم عينة، كما تلاعب بإجراءات فحص المنشطات.
وكان كاندي قد أُوقف مؤقتًا في مارس 2020. وقد اعترف العدا بالمخالفتين، ما أدى إلى تخفيف العقوبة من ثماني سنوات إلى سبع سنوات.
وكان كاندي قد فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم لنصف الماراثون التي أقيمت في بولندا عام 2020. وفي نفس العام سجل رقما قياسيا عالميا في نفس المسافة بلغ 57 دقيقة و32 ثانية في فالنسيا، وهو رقم تم تحطيمه لاحقًا.

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