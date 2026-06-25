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الرياضة

تير شتيجن على أبواب أياكس

تير شتيجن على أبواب أياكس
25 يونيو 2026 22:30

مدريد (د ب أ) 
 ذكرت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية، اليوم الخميس، أن حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن بات قريباً من الانضمام إلى أياكس أمستردام على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من برشلونة.ولم يعد لتير شتيجن صاحب الـ 34 عاماً، والذي غاب عن كأس العالم بسبب سلسلة من الإصابات، أي فرصة في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة البارسا.
وانضم تير شتيجن إلى جيرونا، الذي هبط لاحقاً إلى الدرجة الأدنى، على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير الماضي لاكتساب فرصة المشاركة اللازمة قبل كأس العالم، لكن إصابة في أوتار الركبة أنهت آماله، ويرتبط الحارس، الذي خاض 44 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، بعقد مع برشلونة حتى عام 2028.

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