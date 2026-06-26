«الريشة الطائرة» للناشئين يدشّن مشواره الآسيوي بلقاء اليابان

علي معالي (أبوظبي)



أسفرت قرعة بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين (فرق وفردي) 2026، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، والصين، وسريلانكا، في البطولة التي تستضيفها مدينة ياتسوشيرو اليابانية خلال الفترة من 26 يونيو إلى 5 يوليو، بمشاركة نخبة منتخبات القارة الآسيوية.

يستهل منتخبنا مشواره بمواجهة المنتخب الياباني مستضيف البطولة، قبل لقاء الصين وسريلانكا، في مجموعة قوية يتطلع خلالها إلى تقديم مستويات متميزة والمنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية، ويضم المنتخب بين صفوفه ضمن فئة البنين، اللاعبين: ريان ملحان، وآدم جيسلين، وأديتيا كيران، فيما تمثل المنتخب في فئة الفتيات كل من: مايشه عمر خان، وساكشي كوربخيلجي، وفايدهي كاليداسان.

أكدت نورة حسن الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن المشاركة في بطولة آسيا للناشئين تمثّل محطة مهمة في برنامج إعداد لاعبي ولاعبات المنتخب، مشيرة إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوفير فرص الاحتكاك الدولي باعتبارها أحد أبرز عوامل تطوير المستوى الفني وصناعة أبطال المستقبل.

وقالت: «تمثّل بطولة آسيا للناشئين واحدة من أهم محطات إعداد لاعبينا، لما توفره من فرصة للاحتكاك بأفضل المنتخبات الآسيوية واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات، ونحن على ثقة بأن لاعبينا ولاعباتنا سيقدمون مستويات مشرفة تعكس التطور، الذي تشهده رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والأندية والاتحاد في إعدادهم».

وأضافت: «الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه التطويرية وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف وصقل المواهب الوطنية، وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات في البطولات القارية والعالمية».

تنطلق منافسات البطولة بإقامة مباريات الفرق المختلطة وفق نظام التتابع المختلط، على أن تبدأ منافسات الفردي والزوجي في الأول من يوليو، وتأتي المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى إعداد جيل واعد من اللاعبين واللاعبات، وتعزيز حضور الدولة في المحافل القارية والدولية، من خلال منح المواهب الوطنية فرصة الاحتكاك بأبرز اللاعبين الآسيويين واكتساب الخبرات الفنية والتنافسية.