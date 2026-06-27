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الرياضة

مهاجم هولندا يترك أياكس

مهاجم هولندا يترك أياكس
27 يونيو 2026 19:47

أمستردام (رويترز) 
أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي ​المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم السبت أن المهاجم ⁠الهولندي فاوت فيخورست غادر أياكس لينضم إلى ​صفوف تفينتي، ووقع فيخورست (33 عاما)، ​والذي ‌يتواجد كخيار بديل ⁠في ​خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات ‌المتحدة، عقدا لمدة عامين.وقال إريك ‌تن هاج، المدير الرياضي لنادي تفينتي، والذي سبق له أيضا ​التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات "نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي".
وأضاف ‌تن هاج "هذه الصفقة ​تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج ​المثالي لما ‌يمكن ⁠أن ‌تحققه كلاعب كرة قدم ‌عندما تكون مستعدا لبذل كل ما لديك".

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