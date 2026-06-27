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الرياضة

الجودو يحرز برونزية بطولة الصين الكبرى

الجودو يحرز برونزية بطولة الصين الكبرى
27 يونيو 2026 21:00

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز لاعب منتخب الإمارات للجودو محمد بيك الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كجم، بفوزه على لاعب منتخب السويد الشاب ناريك فاردانيان، في ختام تصفيات المجموعة على الرغم من قسوة التحكيم الذي حرمه اللعب في النهائي الذهبي في مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعب أوزبكستان، وقد بدأ لاعبنا بالفوز على لاعب إيطاليا المخضرم باسيل فابيو، ليواجه بطل روسيا الاتحادية نورماجوميد، في الدور ربع النهائي، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة لينجح لاعبنا في الفوز عليه 10/1 بعد مجهود مرهق، ليكون أول المتأهلين للدور قبل النهائي ليواجه بطل أوزبكستان أحدوف شاخرام، وقد كان واضحاً سلبية التحكيم الذي حرمه من اللعب في مباراة تحديد المركزين الأول الذهبي والثاني الفضي، ليكتفي بالبرونزية.
ويختتم منتخبنا الليلة مشاركته في بطولة (جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو)، التي نظّمها الاتحاد الصيني للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو بمدينة تشينجداو الصينية، والتي بلغت جوائزها النقدية 100 ألف يورو، التي شهدت مشاركة 500 لاعب ولاعبة من 57 دولة، من بينهم منتخبنا الوطني، ضمن برنامج إعداده الذي يهدف لحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028 الأولمبية، والتي تشهد لقاء لاعبنا عمر معروف في منافسات وزن (فوق 100 كجم) بلقاء بطل كرواتيا المخضرم ميكيتا سفيريد.

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