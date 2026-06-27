سابالينكا في ويمبلدون.. صدارة التصنيف لا تشغل البال!

لندن (أ ف ب)

أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المهددة في بطولة ويمبلدون بفقدان الصدارة لصالح وصيفتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، أنها لا تفكر في حسابات تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه).وقالت البيلاروسية في مؤتمر صحافي عشية انطلاق ثالث البطولات الأربع الكبرى "لقد تعلمت مع مرور الأعوام أنه بمجرد أن تبدأ بالتفكير في التصنيف، يمكن أن تفلت الأمور من بين يديك".

وأضافت اللاعبة، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى والتي تعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ خريف 2024، أنه "في هذه المرحلة من مسيرتي، لا أشغل نفسي كثيرا بالتصنيف"، وتابعت المصنفة الأولى التي لم يسبق لها بلوغ نهائي ويمبلدون في حين توجت ريباكينا باللقب عام 2022 "سأركز على نفسي"، مضيفة في إشارة إلى منافستها "ما تفعله هنا يخصها شخصيا".

أما ريباكينا فقالت أن اعتلاءها صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى عن 27 عاما سيكون "رائعا"، مضيفة "لكن بصراحة، لا أفكر كثيرا في ذلك لأن نتائجي الأخيرة لم تكن جيدة كما كنت أريد"، في إشارة إلى خروجها من ربع نهائي دورة كوينز مطلع حزيران/يونيو، ثم سقوطها عند الحاجز الأول على ملاعب برلين العشبية بعد أسبوع.