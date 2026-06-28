الرأس الأخضر.. معجزة تصنع الأسماء!

معتز الشامي (أبوظبي)

مع كل بطولة كبرى، تظهر قصة تتجاوز حدود كرة القدم، لكن ما يقدّمه منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 يتجاوز كل التوقعات. فبعد تعادلين تاريخيين أمام إسبانيا وأوروجواي، لم يخطف المنتخب الأنظار داخل المستطيل الأخضر فقط، بل منح أيضاً شريكه في صناعة الملابس الرياضية، الشركة الأميركية Capelli Sport، فرصة ذهبية للظهور على أكبر مسرح كروي في العالم.

الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، كانت تخطّط لدخول المونديال عبر المنتخب الصربي بعد توقيع شراكة معه في عام 2025، إلا أن فشل صربيا في التأهل أجبرها على البحث عن فرصة جديدة، وجاء التأهل التاريخي للرأس الأخضر ليمنح الطرفين شراكة استثنائية، جمعت بين منتخب يخوض أول كأس عالم في تاريخه، وعلامة تجارية تبحث عن إثبات نفسها وسط هيمنة شركات عملاقة مثل نايكي وأديداس وبوما.

ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تتحول هذه المغامرة إلى واحدة من أبرز قصص البطولة. فالرأس الأخضر، ثالث أصغر دولة مشاركة في تاريخ كأس العالم من حيث عدد السكان، فرض التعادل السلبي على إسبانيا، بفضل الأداء الأسطوري للحارس المخضرم فوزينيا، صاحب الأربعين عاماً.

ولم يتوقف الإعجاز عند هذا الحد، إذ واصل المنتخب مفاجآته بتعادل مثير أمام أوروجواي 2-2، بعدما سجّل كيفن بينا أول أهداف البلاد في تاريخ كأس العالم، قبل أن يخطف هيليو فاريلا هدف التعادل، ليصبح منتخب «القروش الزرقاء» حديث جماهير الكرة حول العالم.

مدرب الرأس الأخضر، بوبيستا، أكد أن فريقه لا يُمثّل كرة القدم فقط، بل يمثّل رسالة أمل لكل الدول الصغيرة، مشدّداً على أن التنظيم والشجاعة والإيمان بالحلم يمكن أن تعوّض الفوارق المالية والفنية أمام القوى الكبرى.

وفي المقابل، عاش جورج ألتيرس، مؤسّس Capelli Sport، لحظات استثنائية وهو يشاهد حلمه يتحقق. اللبناني المولد، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة طالباً، بدأ حياته في تحميل الشاحنات داخل أحد المخازن، قبل أن يؤسِّس شركة للأزياء والإكسسوارات، ثم ينشئ لاحقاً علامته الرياضية بعد تجربة ابنه في أكاديميات كرة القدم.

واليوم تزوّد الشركة أكثر من 130 نادياً وفريقاً محترفاً، إضافة إلى أكثر من 500 أكاديمية رياضية، لكن الظهور في كأس العالم منحها دفعة تسويقية غير مسبوقة، كما سارعت الشركة إلى طرح قميص الحارس فوزينيا للبيع بعد تألقه التاريخي أمام إسبانيا، في خطوة عكست سرعة استثمارها للنجاح.