5 ميداليات لـ «أبوظبي لرفع الأثقال» في «رايزنج الفجيرة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال خمس ميداليات ملونة في بطولة «رايزنج الفجيرة»، التي نظّمها مركز رايزنج الفجيرة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة. وتصدّر مصطفى وحيد لاعب النادي المنافسات، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية لوزن 88 كجم بمجموع 330 كجم، كما أحرز زميله أحمد التمادي الميدالية الذهبية لوزن 71 كجم بمجموع 260 كجم. وفرض لاعبو نادي أبوظبي سيطرتهم على منافسات الوزن المفتوح (فوق 88 كجم)، بعدما تُوِّج عز الدين الغفير بالميدالية الذهبية بمجموع 351 كجم، فيما نال محمد سليم الميدالية الفضية بمجموع 330 كجم، وحصد مؤيد النجار الميدالية البرونزية بمجموع 328 كجم. وهنّأ عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اللاعبين على المستوى الفني المميز الذي قدّموه، مؤكداً أن البطولة شكّلت اختباراً مهماً قبل الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني، وفي مقدمتها بطولة آسيا للشباب والناشئين في أوزبكستان خلال أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان خلال أكتوبر. ودعا المنصوري اللاعبين إلى مواصلة العمل وتحسين أرقامهم خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية للمشاركات الخارجية، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تعزّز ريادة نادي أبوظبي ودوره في دعم مسيرة المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والقاري، كما توجّه بالشكر إلى الجهات المنظّمة لبطولة «رايزنج الفجيرة»، متمنياً التوفيق للجميع.



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