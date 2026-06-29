مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا



مونتيري (أ ف ب)

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن لاعبيه واثقون ومتحمّسون وعازمون على تحقيق الفوز على هولندا، اليوم، في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية في مدينة مونتيري المكسيكية.

وقال وهبي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة منتخب الطواحين، إن «التحفيز الأكبر للاعبين هو حمل هذا القميص وتمثيل المغرب، وهذا عامل ذهني بإمكانه المساهمة في تسلُّق الجبال، ولكن صدِّقوني نحن واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا».

وأضاف: «نخوض مباراة إقصاء مباشر، وأظهرنا في المباريات الثلاث الأولى أننا تمكّنا من إدارة الخصوم بأفضل طريقة، بأساليب مختلفة، وكنا صارمين في خططنا. هولندا منتخب آخر بأسلوب آخر، ويتعيّن علينا إيجاد حلول للفوز عليه وسنفعل ما نعرفه».

وتحدّث وهبي عن الفعالية الهجومية للمنتخب الهولندي الذي سجّل 10 أهداف في دور المجموعات، قائلاً: «المفتاح هو عدم منحهم فرصاً وإبعادهم عن منطقتنا وعن مرمى ياسين بونو. لقد عملنا على تصحيح بعض الأشياء التي يقومون بها بشكل جيد، وجميع اللاعبين جاهزون لتقديم مباراة كبيرة. عشنا مباراة كبيرة هنا عندما واجهنا البرازيل وسنعيش مباراة كبيرة اليوم أمام هولندا».

وتابع: «ستكون مباراة مهمّة بين منتخبين مصنفين جيداً عالمياً، ولن تكون تكتيكية أو ذهنية أو فنية. يجب أن نكون متكاملين وجيدين في مختلف مستويات وقطاعات اللعب وجاهزين، ليس فقط في الأيام الأربعة الأخيرة، ولكن منذ بداية البطولة، إضافة إلى الثقة في اللاعبين لأنها مهمة جداً أيضاً، ويجب أن نُظهر ذلك على أرضية الملعب».

وقال وهبي، في معرض ردّه عن سؤال حول تصريحات الهولنديين بأن المغرب هو المرشح للفوز: «لا يهمني إذا كنا مرشّحين أو غير مرشحين، المهم عندي هو الملعب، نحن نحترم هولندا لأنها أمة كبيرة في كرة القدم، لكن المغرب أيضاً. نحن نكبر ونأمل في القيام بما فعلناه جيداً منذ فترة، واللاعبون واعون لذلك».

وأوضح أنه لديه خططاً لجميع اللاعبين الهولنديين، وليس فقط المهاجم براين بروبي «الذي أعرفه جيداً عندما واجهناه في دوري لفئة تحت 17 عاماً قبل أعوام. لن نركّز عليه وحده فقط لأن صفوف هولندا تعجُّ باللاعبين الكبار».

وأكد المدرب أن لعب بعض اللاعبين المغاربة في هولندا لن يكون له تأثير على مستواهم، مشيراً إلى أن «لاعبي المغرب متواضعون وهادئون ويرغبون في الفوز من أجل المغرب وليس من أجل إلحاق الأذي بهولندا»، في إشارة إلى أنس صلاح الدين ونصير مزراوي وإسماعيل صيباري.

وحظي صيباري، هداف المغرب في النسخة الحالية برصيد ثلاثة أهداف، بإشادة مدربه، وقال إنه «لاعب موهوب ويتمتع بجودة كبيرة ويلعب بالقدمين ويسدّد بهما ولديه القوة والتحمل، ويلعب بالرأس وجودة في التمرير وقادر على المراوغة. إنه لاعب بجودة عالية».

كما أكد ثقته في أن مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الذي واجه انتقادات كبيرة بسبب مستواه الباهت، سيكون حاسماً في مباراة اليوم، لأنه في «مثل هذه اللقاءات يظهر معدنه».

وأشار وهبي إلى عامل اللعب تحت درجة حرارة ورطوبة مرتفعتين سيعاني منه المنتخبان معاً وليس أسود الأطلس فقط، لأن «لاعبي هولندا يمارسون في أوروبا، ولو أن مباراتنا ستقام في توقيت ستكون فيه درجة الحرارة منخفضة».

من جهته، قال حارس المرمى بونو إن الطاقم الفني يُعِدّ كل الخطط الممكنة للمباراة، بما فيها ركلات الترجيح «التي تألق فيها في ثُمن النهائي في نسخة 2022 ضد إسبانيا».

وأضاف: «سنخوض مباراة كبيرة ومثيرة، نحن جاهزون وهذا هو الأهم، نأمل أن نكون في المستوى».