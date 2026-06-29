سان جيرمان يكثف مفاوضات ضم أكليوش وديوماندي

باريس (أ ف ب)

يتفاوض باريس سان جيرمان بطل أوروبا وفرنسا مع موناكو لانتقال لاعب الوسط الهجومي الدولي ماغنيس أكليوش إلى صفوفه في الموسم المقبل، وفقاً لمصدر مقرب من الملف.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس الاثنين، ما تناولته العديد من وسائل الإعلام، أن المفاوضات "تسير على نحو جيد"، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بعد بين الناديين ووكلاء اللاعب البالغ 24 عاماً، الذي يتواجد حالياً مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم.

وتركز المناقشات على قيمة الصفقة، حيث يتردد إن موناكو يطلب حوالي 70 مليون يورو (80 مليون دولار) مقابل اللاعب الدولي الفرنسي من أصول جزائرية، شاملة المكافآت، بحسب المصدر.

علّق لاعب موناكو (10 مباريات دولية، هدف واحد) قبل عشرة أيام في مؤتمر صحفي بمعسكر تدريب منتخب "الزرق" قرب بوسطن "أتفهم سبب طرح هذا السؤال، لكني أركز حالياً على كأس العالم. إنها البطولة الأعظم، وأنا سعيد بالمشاركة فيها. سنبقى مركزين تماماً على هذه البطولة".

في غضون ذلك، يتفاوض سان جيرمان أيضاً مع لايبزيغ لضمّ المهاجم العاجي يان ديوماندي، الموجود بدوره مع منتخب بلاده في كأس العالم، هذا الصيف، ليحلّ بدلاً من البرتغالي جونزالو راموش المُحتمل رحيله بعد الاتفاق المُبرم مع ميلان الإيطالي، وفقاً لمصدر آخر مُطلع على المفاوضات.

وسيتمّ إتمام صفقة رحيل الكوري الجنوبي لي كانغ-إن عن سان جيرمان، في حال تلقّي عرض مناسب من أحد الأندية، بحسب مصدر آخر.