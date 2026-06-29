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الرياضة

مارتينيلي ينقذ البرازيل من «مأزق اليابان»

مارتينيلي ينقذ البرازيل من «مأزق اليابان»
29 يونيو 2026 23:17

هيوستن (رويترز)
سجل جابرييل مارتينيلي هدفا ​في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقود المنتخب البرازيلي ⁠للفوز بصعوبة 2-1 على اليابان ​في دور 32 بكأس ​العالم ‌لكرة القدم ⁠في ​هيوستن اليوم الاثنين.
وتقدمت اليابان في الدقيقة 29 عندما استلم كايشو ‌سانو تمريرة سيئة من دانيلو، وانطلق ‌نحو المرمى وسدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء ​إلى داخل الشباك.
وتعادل المنتخب البرازيلي عن طريق ضربة رأس لعبها كاسيميرو إثر تمريرة عرضية ‌من جابرييل في ​الدقيقة 56.
و بعد ذلك بوقت قصير، انتهت مراوغة فينيسيوس جونيور ​المذهلة بتصدي ‌حارس ⁠مرمى ‌اليابان زيون ‌سوزوكي لتسديدته التي ارتدت من القائم.
و في ⁠دور 16، ستلعب البرازيل مع ​الفائز من مباراة دور 32 التي ستقام غداً الثلاثاء بين ساحل العاج والنرويج في الخامس ​من يوليو في نيوجيرسي.

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