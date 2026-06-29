مارتينيلي ينقذ البرازيل من «مأزق اليابان»

هيوستن (رويترز)
سجل جابرييل مارتينيلي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقود المنتخب البرازيلي للفوز بصعوبة 2-1 على اليابان في دور 32 بكأس العالم لكرة القدم في هيوستن اليوم الاثنين.
وتقدمت اليابان في الدقيقة 29 عندما استلم كايشو سانو تمريرة سيئة من دانيلو، وانطلق نحو المرمى وسدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.
وتعادل المنتخب البرازيلي عن طريق ضربة رأس لعبها كاسيميرو إثر تمريرة عرضية من جابرييل في الدقيقة 56.
و بعد ذلك بوقت قصير، انتهت مراوغة فينيسيوس جونيور المذهلة بتصدي حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي لتسديدته التي ارتدت من القائم.
و في دور 16، ستلعب البرازيل مع الفائز من مباراة دور 32 التي ستقام غداً الثلاثاء بين ساحل العاج والنرويج في الخامس من يوليو في نيوجيرسي.