ديتوري يعود من الاعتزال للمشاركة في «ليجر للأساطير»

عصام السيد (أبوظبي)

سيخوض فرانكي ديتوري أول سباق له في بريطانيا منذ عام 2023، بعد أن تم تسجيله للمشاركة في سباق ليجر للأساطير لهذا العام في دونكاستر، وسيعود الفارس الإيطالي الشهير إلى مضمار السباق في دونكاستر في سبتمبر في وقت لاحق من هذا العام.

وكان ديتوري، البالغ من العمر 55 عاماً، قد اعتزل ركوب الخيل نهائياً في فبراير الماضي بعد مشاركته في بعض السباقات في البرازيل عقب فترة قضاها في أميركا، وسيشارك الفارس الأشهر والأكثر جاذبية في جيله، في سباق "بيتفريد ليجر للأساطير"، وهي أول مشاركة له في بريطانيا منذ عام 2023.

وتم نقل سباق ليجر للأساطير، الذي سبق أن فاز به فرسان بارزون مثل ميك كينان والسير إيه بي مكوي، إلى يوم الجمعة من مهرجان سانت ليجر الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 250 لأقدم سباق كلاسيكي في العالم.

وأُقيم سباق الأساطير وهو سباق مصنف لمسافة ميل واحد مخصص للفرسان المحترفين السابقين لأول مرة عام 2010، ويسير فرانكي ديتوري على خطى عظماء مثل ميك كينان، وإيه بي مكوي.

وقال الفارس أندرو ثورنتون، الفائز بكأس شيلتنهام الذهبية، والعضو في لجنة السباق: "لا شك أنه أسطورة حقيقية حظينا بها حتى الآن، يعرفه الناس في الشارع، ومن الرائع انضمامه إلينا."

وأضاف: "يدرك فرانكي أهمية صندوق دعم الفرسان المصابين (IJF) لرياضة سباق الخيل، فقد تعرض لإصابات مثلنا جميعاً، لكنه يعلم أن هذا الصندوق مهم سواءً شارك الفارس في 20 ألف سباق أو سباق واحد، فرانكي يفهم تماماً ما يعنيه هذا الصندوق، وهو سعيد بالمساهمة في جمع أي مبلغ يستطيع جمعه."

وتابع: "إنه ممتن للغاية للمشاركة في السباق، ومشاركة فرانكي مع فرسان بارزين مثل آدم كيربي، وجيمي كوين، وتوم سكودامور تُعد إضافة قيّمة للسباق."

وكما ينضم إلى قائمة المشاركين في عام 2026 كيفن موني، الذي فاز بكأس ويتبريد الذهبية التاريخي على صهوة "سبيشال تشارج" لصالح الملكة الأم عام 1984، ويبلغ من العمر الآن 71 عاماً.