«لدغة راموس» تقود البرتغال إلى دور الـ16

تورونتو (رويترز)

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الأدوار الإقصائية بكأس العالم خلال مسيرته، بينما أحرز جونزالو راموس هدفاً برأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتفوز ​البرتغال على كرواتيا 2-1 وتحجز مقعدها في دور 16 لمواجهة إسبانيا. وبدا أن كرواتيا انتزعت هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ما أثار خيبة أمل رونالدو على مقاعد البدلاء، إلا أن الهدف ⁠أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. وأدى القرار إلى غضب جماهير ​كرواتيا في الجهة الجنوبية من ملعب تورونتو، حيث ألقى بعض المشجعين مقذوفات ​على ‌أرض الملعب. وأصبح رونالدو، البالغ من العمر 41 ⁠عاماً، ​أكبر لاعب يسجل هدفاً في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، بعدما أدرك التعادل للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من مواجهة حافلة بالإثارة. ثم خطف راموس، الذي شارك بديلاً، هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ‌الضائع، بعدما تفوق على مدافعي كرواتيا داخل منطقة الجزاء. وحمل هدف رونالدو ‌أهمية خاصة، إذ كان الأول له في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم. وكان مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز قد استبدله في الدقيقة 81 من اللقاء. ومنح إيفان ​بريِشيتش التقدم لكرواتيا في الدقيقة 53، عندما استقبل تمريرة من يوسيب ستانيسيتش وسدد الكرة بهدوء في الزاوية البعيدة، في وقت شهدت فيه المباراة انفتاحاً كبيراً وتبادلاً سريعاً للهجمات بين الفريقين. وفرضت البرتغال سيطرتها على الاستحواذ خلال الشوط الأول، لكنها واجهت صعوبة في ترجمة الفرص إلى أهداف، في أمسية خففت ‌فيها نسمات بحيرة أونتاريو من وطأة الحرارة ​المرتفعة التي سادت المدينة معظم ساعات اليوم.

وتعرض رونالدو لصافرات استهجان متواصلة من جماهير كرواتيا كلما لمس الكرة. وأهدر فرصة مبكرة عندما فشل في توجيه رأسية من عرضية بيدرو نيتو، كما أخفق هو وبرونو فرنانديز في ​استغلال كرة عرضية متقنة أرسلها جواو ‌كانسيلو.

وبدأت ⁠كرواتيا الشوط الثاني ‌بقوة، وضغطت على البرتغال، وكاد ماتيو كوفاتشيتش أن ‌يفتتح التسجيل بعدما استغل كرة مرتدة وتوغل بين المدافعين، إلا أن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.

واعتقد نيكولا فلاسيتش أنه ⁠أضاف الهدف الثاني لكرواتيا بعدما تابع الكرة إلى الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف ​بداعي التسلل.

وردت البرتغال بقوة، وكاد رافائيل لياو أن يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة. كما ظن رونالدو أنه سجل هدفاً بعدما لعب الكرة من فوق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش إلى داخل الشباك، لكن المحاولة أُلغيت أيضاً بداعي التسلل. وفي الدقيقة 68، نال قائد البرتغال فرصته أخيراً، عندما ​نفذ ركلة جزاء بثقة في منتصف المرمى، بعد عرقلة ريناتو فيجا ​من قبل فلاسيتش داخل منطقة الجزاء.