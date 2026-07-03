من «أنا فرنسي» إلى بطل المغرب.. ديوب يمسح الماضي بهدف «+90»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتاج عيسى ديوب إلى رأسية واحدة في الوقت القاتل ليطوي سنوات من الجدل، وينتقل من لاعب شكك كثيرون في انتمائه إلى بطل جديد في ذاكرة الجماهير المغربية.

ففي مواجهة هولندا بدور الـ32 من كأس العالم 2026، خطف مدافع المغرب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما كانت «الطواحين» تتقدم بهدف، ليقود المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «أسود الأطلس» ومنحتهم بطاقة العبور إلى الدور التالي.

لكن القصة لم تبدأ في المكسيك، بل تعود إلى عام 2019، عندما قال ديوب في مقابلة مع قناة كانال بلس الفرنسية: «أنا فرنسي، وُلدت في فرنسا، فرنسا منحتني كل شيء، أن أنضم إلى منتخب آخر لمجرد أنني لم ألعب لفرنسا سيكون نفاقاً مني».

هذا التصريح ظل يطارده لسنوات، خصوصاً بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مارس الماضي على تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى المغرب، ليصبح أحد عناصر المنتخب المغربي في المونديال.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن هدف ديوب في مرمى هولندا أسكت تماماً الجدل الدائر حول انضمامه إلى المنتخب المغربي، بعدما ظل حديثه القديم عن رغبته في تمثيل فرنسا حاضراً بقوة في ذاكرة الجماهير.

وُلد ديوب في مدينة تولوز الفرنسية، وتدرج في جميع الفئات السنية للمنتخبات الفرنسية حتى منتخب تحت 21 عاماً، وخاض ست مباريات دولية معه، وكان يعتقد أن فرصته مع المنتخب الأول ستأتي يوماً ما.

لكن تلك الفرصة لم تصل، فيما لم تتوقف محاولات استقطابه من المغرب والسنغال، ورغم رفضه في مناسبات سابقة، عاد المغرب ليفتح الملف من جديد، مستفيداً من علاقات عدة شخصيات داخل المنتخب، يتقدمها المدافع نايف أكرد، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، إلى جانب المدرب محمد وهبي الذي قدم له مشروعاً فنياً متكاملاً.

ولم يكن استقبال الجماهير المغربية لقرار انضمامه سهلاً، إذ استُحضرت تصريحاته القديمة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وواجه انتقادات واسعة قبل انطلاق البطولة، غير أن هدفه التاريخي في مرمى هولندا غيّر كل شيء.

وحصل ديوب على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما نشر الحساب الرسمي للمنتخب المغربي مقاطع مصورة لاحتفال زملائه به، قبل أن يظهر اللاعب وهو يتسلم الجائزة مردداً عبارة: «الحمد لله».

واعتبرت صحيفة «ليكيب» أن رأسية الدقيقة 90+1 لم تمنح المغرب بطاقة التأهل فحسب، بل صنعت أيضاً مصالحة كاملة بين اللاعب والجماهير المغربية، لتجعله «بطلاً قومياً» بعد أشهر من الجدل حول اختياره تمثيل «أسود الأطلس».

وطوى عيسى ديوب صفحة الجدل، ليفتح صفحة جديدة مع الجماهير المغربية، حين يقود «أسود الأطلس» في مواجهة كندا عند الثامنة من مساء غدٍ السبت في هيوستن ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026.

ويأمل المدافع الذي تحول من لاعب مثير للانقسام إلى أحد أبطال التأهل التاريخي، في مواصلة كتابة قصته الخاصة مع المغرب، والمساهمة في تكرار إنجاز مونديال 2022 عندما بلغ المنتخب نصف النهائي، بعدما أصبح هدفه في مرمى هولندا أكثر من مجرد كرة في الشباك، بل لحظة مصالحة كاملة مع جماهير منحته أخيراً لقب «واحد منا».