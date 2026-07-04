أجهزة سرية تجهّز إنجلترا للمكسيك!

معتز الشامي (أبوظبي)

تتّخذ إنجلترا إجراءات استثنائية قبل وصولها إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لضمان عدم تأثر استعداداتها لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط مخاوف من محاولات جماهير أصحاب الأرض حرمان اللاعبين من النوم عبر الضوضاء خارج مقر إقامة المنتخب.

ويقضي منتخب المدرب توماس توخيل ليلتين في مكسيكو سيتي قبل المباراة المقررة غداً، بعدما عدّل الجهاز الفني جدول السفر المعتاد الذي كان يقضي بالوصول إلى المدينة المستضيفة قبل المباراة بيوم واحد فقط.

وجاءت هذه الاحتياطات بعدما تقدمت الإكوادور بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إثر تعرض لاعبيها للإزعاج المتعمّد من جماهير مكسيكية استخدمت مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية خارج الفندق، حتى ساعات متأخرة من الليل قبل مباراة المنتخبين في الدور السابق.

ورغم حرص الاتحاد الإنجليزي على إبقاء مقر إقامة المنتخب سرياً، فإن هناك مخاوف من تسريب موقع الفندق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك سيوفّر للاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين لا يملكون وسائل مساعدة على النوم، مثل سدادات الأذن أو عصابات النوم، علاجات طبيعية وأجهزة تصدر «الضوضاء البيضاء» للمساعدة على النوم.

كما فرضت لوائح «فيفا» في هذه المرحلة من البطولة على المنتخبات إجراء حصة تدريبية مفتوحة جزئياً في المدينة المستضيفة قبل المباراة، ما دفع إنجلترا إلى التدريب في المكسيك بدلاً من مواصلة تدريباتها في كانساس ثم السفر لاحقاً إلى مكان المباراة كما فعلت في الأدوار السابقة.

ولا يقتصر التحدي على الضوضاء، حيث سيخوض المنتخب الإنجليزي المباراة في ظروف ارتفاع شاهق عن سطح البحر. وتقع مكسيكو سيتي على ارتفاع يقارب 2240 متراً، ما يعني انخفاض نسبة الأكسجين، وهو عامل قد يؤثر في أداء اللاعبين غير المعتادين على هذه الظروف.

في المقابل، لعب المنتخب المكسيكي جميع مبارياته الأربع في البطولة حتى الآن في مدن مرتفعة، 3 منها على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، بينما أقيمت الرابعة في جوادالاخارا التي ترتفع بنحو 1566 متراً فوق سطح البحر، ما يمنحه أفضلية واضحة في التأقلم.

ويؤكد خبراء الطب الرياضي أن الرياضيين يحتاجون عادة إلى أسبوع أو أسبوعين على الأقل في المرتفعات حتى يتكيف الجسم عبر زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء وتحسين نقل الأكسجين، وهو أمر لا يسمح به جدول البطولة المضغوط.

ويعد ملعب أزتيكا، أعلى ملاعب البطولة الستة عشر، حيث يقع على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، كما أنه الأعلى في أميركا الشمالية. ويتميز بتاريخ استثنائي، حيث استضاف 3 نسخ مختلفة من كأس العالم، وهو إنجاز لم يحققه أي ملعب آخر.