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الرياضة

مونديال 2026.. مدرب المغرب: «لم نَعُد مفاجأة» وهذا مصدر فخرنا

مونديال 2026.. مدرب المغرب: «لم نَعُد مفاجأة» وهذا مصدر فخرنا
5 يوليو 2026 12:17


هيوستن (أ ف ب)
لم يَعُد وجود المغرب بين كبار منتخبات كرة القدم «مفاجأة»، بحسب ما أكد المدرب محمد وهبي بعد التأهل إلى ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم، السبت، على حساب كندا (3-0) في هيوستن في ثُمن النهائي.
وكان «أسود الأطلس» بلغوا نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ونهائي النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا التي فازوا بها اعتبارياً على حساب السنغال.
وقال وهبي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لم نَعُد مفاجأة اليوم، وهذا مصدر فخر كبير. أعتقد أن هذه ليست سوى البداية، وآمل أن نواصل لسنوات طويلة تحقيق مثل هذه المسارات».
ويواجه المغرب في الدور المقبل فرنسا التي كانت أقصته في دور الأربعة في 2022، إلا أنه أكد أنه «لا توجد أي رغبة في الثأر» من الديوك.
وأضاف المدرب الذي حلَّ بدلاً من وليد الركراكي في مارس الماضي، أن الهدف هو «الذهاب إلى أبعد مدى ممكن وجعل شعبنا فخوراً».
وقال وهبي: «ما نحاول نقله إلى لاعبينا هو أننا نخوض كأس عالم، وهذا يعني المرور بلحظات صعبة. كان المطلوب هو الصمود وإظهار الصلابة عندما تمرُّ الأمور بشكل سيئ».
كما ردّ المدرب المغربي على نظيره الأميركي لمنتخب كندا جيسي مارش، الذي كان صرّح قبله في مؤتمر صحفي بأن كندا كانت «الأفضل» طوال المباراة.
وقال: «من ناحية الإيقاع كانوا جيدين، ويجب أن نقول ذلك. لكن القول إنهم كانوا أفضل؟ من الصعب قول ذلك عندما تخسر 0-3، هذا أمر جريء. كانوا منظمين جيداً، لكني أعتقد أنه في الشوط الثاني لم يكن هناك مجال للمقارنة».
وأضاف: «لست متأكداً من أن كثيراً من المنتخبات ستفوز بهذه النتيجة في ثُمن النهائي».

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