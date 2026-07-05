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الرياضة

هل أصبح المغرب أعظم منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم؟

هل أصبح المغرب أعظم منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم؟
5 يوليو 2026 13:30

 

معتز الشامي (أبوظبي) 
يواصل المنتخب المغربي كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، ليصبح أول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، ويعزّز مكانته كأحد أبرز المنتخبات التي مثّلت القارة السمراء على المسرح العالمي.
فبعد الوصول التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، عاد «أسود الأطلس» ليؤكدوا أن ما تحقق قبل أربعة أعوام لم يكن مجرد استثناء، بل مشروع كروي متكامل يواصل التطور بثبات، وهو ما أعاد فتح النقاش حول هوية أعظم منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم.
ورغم الفوز الكبير على كندا بثلاثية نظيفة، فإن المباراة لم تكن سهلة كما توحي النتيجة، فالمنتخب الكندي فرض ضغطاً هائلاً منذ البداية، وسيطر على مجريات الشوط الأول، بينما عانى المغرب في بناء الهجمات واكتفى بعدد محدود من الفرص.
لكن الفارق الحقيقي كان في الجودة أمام المرمى، ففي الوقت الذي أهدر فيه الكنديون فرصاً محقّقة، أظهر لاعبو المغرب فعالية هجومية كبيرة، بقيادة عزالدين أوناحي الذي سجّل هدفين رائعين، إلى جانب هدف سفيان رحيمي، ليحسم «أسود الأطلس» المباراة بثلاثية نظيفة، رغم أن الأداء لم يكن مثالياً.
ولم يَعُد المنتخب المغربي يعتمد فقط على الصلابة الدفاعية التي اشتهر بها في مونديال 2022، بل أصبح أكثر قدرة على الاستحواذ وصناعة الفرص والتحكم في نسق المباريات، كما نجح في التعامل مع الضغوط الكبيرة والتوقعات المرتفعة التي صاحبت مشاركته الحالية، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا هذا العام.
وبالمقارنة مع كبار القارة، يبقى للكاميرون إنجازها التاريخي ببلوغ ربع نهائي 1990، بينما اقتربت غانا من نصف النهائي في 2010، لولا لقطة يد لويس سواريز الشهيرة، كما قدّمت نيجيريا جيلاً ذهبياً في التسعينيات بلغ دور الـ16 مرتين متتاليتين، إضافة إلى التتويج الأولمبي عام 1996.
لكن من حيث الاستمرارية والإنجازات في كأس العالم، يبدو أن المغرب أصبح يتفوق على الجميع، بعدما جمع بين بلوغ نصف النهائي ثم ربع النهائي في نسختين متتاليتين، مع امتلاكه جيلاً لا يزال في ذروة عطائه.
ويزداد الحلم المغربي اتساعاً قبل مواجهة فرنسا في ربع النهائي، وهي المباراة التي قد تمنح «أسود الأطلس» فرصة جديدة لكتابة التاريخ، وإذا نجح المنتخب المغربي في مواصلة مشواره، فلن يبقى الجدل قائماً حول أعظم منتخب أفريقي في التاريخ، بل قد يتحول الأمر إلى حقيقة يصعب إنكارها.

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