التشيكية موخوفا إلى ربع نهائي ويمبلدون للتنس

لندن (رويترز)



قضت التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة العاشرة، على آمال صديقتها وبطلة عام 2024، ​باربورا كريتشيكوفا في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأحد، بفوزها عليها 7-5 و5-7 و6-3، بعد معركة حامية ⁠الوطيس لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.واستخدمت موخوفا (29 عاماً) قدراتها البدنية ​وأسلوب ‌لعبها المميز بالضربات المباشرة من ⁠على ​الشبكة، والضربات الساقطة الرقيقة، والضربات القوية الحاسمة عبر الملعب لتتفوق على كريتشيكوفا (30 عاماً)، والتي تكبر موخوفا بثمانية أشهر فقط، وتحتل حالياً ‌المركز 38 في التصنيف العالمي، وذلك ‌تحت أشعة الشمس الدافئة على الملعب رقم اثنين. وشنت موخوفا هجوماً شرساً في الشوط ​12، وهاجمت ضربات إرسال كريتشيكوفا لتفوز بالمجموعة الأولى بضربة خلفية قوية عبر الملعب. وحققت موخوفا 50 ضربة ناجحة في المباراة مقابل 24 ضربة لكريتشيكوفا.

وأنهكت مواطنتها في ‌الشوط السادس من ​المجموعة الثانية الذي استمر لمدة 16 دقيقة، وفازت به عند النقطة الرابعة لكسر الإرسال.

ولكن عندما بدت وكأنها على ​وشك الخسارة، ‌عادت ⁠كريتشيكوفا، الفائزة أيضاً ‌ببطولة فرنسا المفتوحة ‌في 2021، بقوة لتفوز بخمسة أشواط متتالية وتفرض خوض مجموعة ⁠حاسمة.

وتمالكت موخوفا أعصابها، وكسرت إرسال منافستها في ​الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، في الوقت الذي بدت فيه كريتشيكوفا، التي عانت طوال مسيرتها من الإصابات، متعبة بسبب الحرارة المرتفعة، وحسمت موخوفا المباراة بضربة أمامية ​ناجحة قبل أن تعانق منافستها ​عند الشبكة.