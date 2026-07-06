34 مباراة بلا هزيمة.. أوراق اعتماد المغرب للفوز بالمونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يَعُد المنتخب المغربي مفاجأة في كأس العالم 2026، بل فرض نفسه أحد أبرز المرشحين للّقب بعدما واصل نتائجه الاستثنائية وبلغ ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، مستنداً إلى سلسلة من 34 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، ومشروع كروي طويل الأمد عزّز مكانته بين كبار اللعبة.

ورغم أن فوزه على كندا 3-0 في دور الـ16 لم يكن الأفضل من الناحية الفنية، فإنه عكس شخصية فريق يعرف كيف ينتصر حتى عندما لا يقدم أجمل عروضه، وسجّل المغرب ثلاثة أهداف، رغم امتلاكه خمس محاولات فقط على المرمى، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق فاز بمباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، كما شهد الشوط الأول عدداً من البطاقات الصفراء تجاوز عدد التسديدات، في سابقة تاريخية.

وتتضمن سلسلة اللاهزيمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2026 أمام السنغال، الذي احتُسب لاحقاً فوزاً للمغرب وما يزال محل طعن قضائي، إلا أن المنتخب المغربي لم يخسر أي مباراة منذ سقوطه أمام كينيا في أغسطس 2025 ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

وببلوغ ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، حقق المغرب فوزه الرابع في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، وهو رقم يعادل مجموع انتصارات جميع المنتخبات الأفريقية الأخرى في هذه الأدوار، ويحتاج إلى انتصار آخر لمعادلة إنجاز نصف نهائي مونديال 2022.

لم يأتِ نجاح المغرب بين عشية وضحاها، حيث كان العامل الأساسي الذي يدعم نجاح سكان شمال أفريقيا هو الاستثمار طويل الأجل الذي حظي بدعم ملك البلاد محمد السادس، والذي افتتح أكاديمية ومجمّعاً تدريبياً بقيمة 65 مليون دولار، وكلاهما يحمل اسمه، في عامي 2009 و2019 على التوالي، وقد ساعدا فريق أسود الأطلس على ترسيخ مكانتهم كأفضل فريق في أفريقيا.

بعد أن تأهل المنتخب المغربي لثلاث من أصل أربع نُسخ من كأس العالم بين عامي 1986 و1998، غاب عن التأهل لمدة عشرين عاماً. وقد غيّر هذا الاستثمار مسار المنتخب، ومكّنه من استقطاب لاعبين من أبناء الجالية المغربية في الخارج، مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، وكلاهما من مواليد إسبانيا. ومنح ذلك المغرب قدرة تنافسية وثقة أصبحت بمثابة المخطط للدول الأفريقية والعربية الأخرى، كما أنه يمنحها هالة مختلفة عما كانت عليه قبل أربع سنوات. ويؤكد مدرب أسود الأطلس محمد وهبي أن المغرب لم يَعُد مفاجأة، بل أصبح يُنظر إليه كقوة كروية حقيقية ومرشّح جاد لإحراز اللقب، في مسيرة تبدو امتداداً لمشروع متكامل أكثر من كونها قصة خيالية عابرة.