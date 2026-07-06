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الرياضة

3 ميداليات لمنتخب الإمارات في «دولية» الشراع الحديث بالمغرب

3 ميداليات لمنتخب الإمارات في «دولية» للشراع الحديث بالمغرب
7 يوليو 2026 00:09

طنجة (وام) 
أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث، 3 ميداليات بواقع (ذهبية وفضية وبرونزية) في البطولة الدولية للشراع، التي استضافتها مدينة المضيق المغربية التي انطلقت 29 يونيو الماضي واختتمت أمس.وجاءت ميداليات المنتخب في الفئات الأولمبية، حيث توجت ضحى البشر بالميدالية الذهبية في منافسات إلكا 6، فيما نال سلطان العويس الميدالية الفضية، وأحرز محمد العويس الميدالية البرونزية، وكلاهما في منافسات إلكا 7.
وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، لاعبي المنتخب الوطني بهذا الإنجاز، مشيداً بالمستويات الفنية والروح التنافسية التي أظهروها وأسهمت في رفع علم الدولة على منصات التتويج.

 

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