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الرياضة

النصر يعيد رسم ملامحه.. مبخوت و5 لاعبين خارج الحسابات

النصر
7 يوليو 2026 17:45

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
بدأ النصر إعادة تشكيل صفوفه استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بإعلانه إنهاء التعاقد مع ستة لاعبين دفعة واحدة، يتقدمهم علي مبخوت، الهدّاف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب الحارس عبدالله التميمي، والصربي لوكا ميليفوييفيتش، والهولندي مروان أزرقان، والمالي شيكنا دومبيا، والأسترالي سردار ساتيتش.
ويأتي رحيل السداسي في إطار خطة «العميد» لإعادة بناء الفريق، بالتزامن مع تولي المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش القيادة الفنية، استعداداً لخوض تحديات الموسم الجديد محلياً وخليجياً.
وشهد الموسم قبل الماضي الظهور الأخير لمبخوت بقميص النصر، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2024 قادماً من الجزيرة، وخاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً، قبل أن يطوى مشواره مع «العميد».
ويغادر مبخوت (35 عاماً) النصر بعدما غاب عن عدد من مباريات الموسم الماضي، لتنتهي تجربته مع النادي بعد موسم واحد، بينما يبقى الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الإماراتية.
وسبق إعلان رحيل السداسي انتقال البرازيلي أنطونيو جونيور إلى كلباء، ضمن التحركات التي يشهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وفي المقابل، عزّز النصر صفوفه بالتعاقد مع المغربي نسيم شاذلي قادماً من العين على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، كما ضم الجناح ويسلي ديلجادو بعقد يمتد حتى عام 2029 ضمن الفئة ذاتها، إلى جانب التعاقد مع لاعب الوسط الروماني ماريوس مارين لمدة موسمين.
كما تعاقد النصر مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد، في خطوة يأمل من خلالها النادي استعادة حضوره في دائرة المنافسة على الألقاب، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس بدوري أدنوك للمحترفين.

الراحلون عن النصر
- علي مبخوت
- عبدالله التميمي
- لوكا ميليفوييفيتش
- مروان أزرقان
- شيكنا دومبيا
- سردار ساتيتش
- أنطونيو جونيور (إلى كلباء)

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صفقات «العميد»
ميلوش ميلوييفيتش (مدرب)
نسيم شاذلي (إعارة من العين)
ويسلي ديلجادو (حتى 2029)
ماريوس مارين (موسمان)

فريق النصر
العميد
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
علي مبخوت
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