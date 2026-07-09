جياكوماكيس.. صفقة «عيناوية» لمهاجم استثنائي بخبرة أوروبية

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم نادي العين صفقة المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، قادما من نادي كروز المكسيكي، واشترى العين عقد اللاعب من النادي المكسيكي مع احتفاظ النادي بنسبة من إعادة البيع مستقبلاً، وكان اللاعب قد انتقل من باوك اليوناني إلى كروز الموسم الماضي.

ورقمياً، لا يدخل جياكوماكيس إلى العين من بوابة الاسم فقط، بل من بوابة الفاعلية الهجومية، فقد سجل مع باوك في الموسم الأخير 15 هدفاً في 36 مباراة، بينما ذكرت صحيفة أس مكسيكو، أنه سجل مع كروز 9 أهداف في 40 مباراة، قبل أن يستعيد جزءاً من بريقه في اليونان.

وتبدو الصفقة فنياً منطقة للعين، حيث يعتبر جياكوماكيس مهاجم صندوق كلاسيكياً، قوياً بدنياً، يجيد التمركز بين قلبي الدفاع، خطير في الكرات العرضية، ويملك حسّاً واضحاً في استغلال أنصاف الفرص. وهذه النوعية تفيد «الزعيم» أمام الفرق التي تتكتل دفاعياً، وتمنح إيفيتش مهاجماً مباشراً قادراً على تحويل السيطرة إلى أهداف.

ورغم أن تجربته المكسيكية لم تكن مثالية، فإن التقارير الحديثة في المكسيك ربطت خروجه بأسباب مالية وفنية أكثر من كونها فشلاً مطلقاً، خصوصاً أن كروز أزول كان يسعى إلى تفريغ خانة أجنبي وتقليل الخسائر بعد شرائه بمبلغ كبير.

ولا يتعاقد العين مع مهاجم استعراضي، بل رأس حربة عملي، قوي، ويمتلك الخبرة الأوروبية والدولية، ويعرف طريق المرمى، وقد يكون القطعة التي تمنح هجوم «الزعيم» عمقاً وحسماً أكبر في الموسم الجديد.