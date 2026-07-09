الجزيرة يستهّل «وديات هولندا» بخسارة أمام إف سي إس بي



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استهل الجزيرة مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا بالخسارة أمام إف سي إس بي الروماني «ستيوا بوخارست سابقاً» بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء من دون حضور جماهيري، ضمن تحضيرات «فخر أبوظبي» للموسم الجديد 2026-2027.

وسجل أوكتافيان بوبيسكو هدف المباراة الوحيد للفريق الروماني في الدقيقة 11، في أول اختبار ودي يخوضه الجزيرة بقيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو.

وتُعد مواجهة إف سي إس بي أولى محطات البرنامج الإعدادي لـ«فخر أبوظبي»، قبل أن يلتقي زفوله الهولندي، أحد أندية الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل.

ويتواصل برنامج المباريات الودية بمواجهة رويال شارلروا البلجيكي يوم 17 يوليو، ثم فيتيس أرنهيم الهولندي في اليوم التالي، قبل لقاء سينت ترايدن البلجيكي يوم 25 يوليو، على أن يختتم الفريق مبارياته الودية أمام دي غرافشاب الهولندي.

ويواصل الجزيرة معسكره الخارجي، الذي انطلق مطلع يوليو الجاري، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستمر المعسكر حتى 27 يوليو الجاري، قبل العودة إلى أبوظبي، حيث سيخوض الفريق مباراة أو مباراتين وديتين إضافيتين، استعداداً لانطلاق مشاركاته الرسمية.

ويبدأ «فخر أبوظبي» موسمه بمواجهة قوية أمام الاتحاد السعودي يوم 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، في أول اختبار رسمي للمدرب كوزمين مع الفريق.