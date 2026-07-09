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الرياضة

جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال

جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال
9 يوليو 2026 19:56

 
لشبونة (أ ف ب)
من المقرر أن يتم تقديم جورجي جيزوس يوم غد الجمعة، مدرباً جديداً للمنتخب البرتغال لكرة القدم خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، واشارت مصادر إلى أن المدرب البرتغالي البالغ 71 عاماً والاتحاد المحلي للعبة توصلا إلى «اتفاق كامل» وسيعقدان مؤتمراً صحفياً في مقر الهيئة الكروية بضواحي لشبونة للإعلان عن التفاصيل.
ويتولى جيزوس قيادة البرتغال بعد خمسة أيام من خروجها من دور الـ16 لكأس العالم 2026 بخسارتها أمام إسبانيا 0-1.
ويتعيّن على المدرب الذي غادر نادي النصر السعودي مايو الماضي بعد قيادته للفوز بلقب الدوري، أن يوقع عقداً مدته أربع سنوات، حتى نهائيات كأس العالم 2030 التي ستشارك في تنظيمها البرتغال وإسبانيا والمغرب.
وأدار جيزوس، المخضرم القديم في كرة القدم البرتغالية، عشرات الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينج، قطبا مدينة لشبونة.
وفي الخارج، أشرف على تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربهتشه التركي، ثم انتقل للعمل مع الهلال والنصر السعوديين حيث قاد الأخير الذي يلعب في صفوفه مواطنه النجم كريستيانو رونالدو للتتويج بالدوري.
وبعد إقصاء البرتغال الاثنين، أكد «سي آر 7» البالغ 41 عاماً والحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أن كأس العالم السادسة هذه كانت الأخيرة له، من دون أن يكشف ما إذا كان ينوي مواصلة مسيرته الدولية.

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