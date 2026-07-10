رحيل مدرب جنوب أفريقيا.. وموسيماني يقترب

جوهانسبرج (أ ف ب)

ترك المدرب البلجيكي البالغ 74 عاماً، هوجو بروس، منصبه مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا بعد كأس العالم 2026، حيث بلغ «بافانا بافانا» دور الـ16، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد المحلي لكرة القدم وكالة فرانس برس الجمعة.وقال المصدر «يمكن لهوجو مواصلة العمل مع المنتخب الوطني، لكن في دور مختلف»، مضيفاً «تلقّينا العديد من الترشيحات لشغل منصب المدرب الوطني، وبيتسو (موسيماني) أحدها».

وأعلن بروس عن رحيله لمجلة «هومو» البلجيكية، موضحا أن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي داني جوردان يرغب في الإبقاء عليه «في دور آخر، كمستشار أو ما شابه».

وتحت قيادة بروس، تأهلت جنوب أفريقيا للمرة الأولى في تاريخها إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف المكسيك في دور المجموعات، بفضل فوزها على كوريا الجنوبية (1-0)، لكن مشوارها انتهى عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام كندا (1-0).

ويُعدّ بيتسو موسيماني من أبرز المرشحين لخلافته، وهو يمتلك خبرة سابقة في هذا المنصب بين عامي 2010، عقب انتهاء كأس العالم في جنوب أفريقيا، و2012، من دون تحقيق نجاح كبير.