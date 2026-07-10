مدرب سويسرا: إيقاف ميسي ليس مستحيلاً!

كانساس سيتي (أ ف ب)

يرى جرانيت تشاكا أنه على منتخب بلاده سويسرا التفوق على نفسه حين يواجه نظيره الأرجنتيني حامل اللقب في ربع نهائي مونديال 2026 السبت في كانساس سيتي.وبلغ المنتخب السويسري ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 عاماً، وبالتالي يدخل بشكل منطقي المواجهة أمام أبطال العالم بصفته الطرف الأقل حظاً لتحقيق الفوز.

وقال تشاكا خلال المؤتمر الصحافي «أنا شخص يحب أن يحلم، والأحلام تتحقق أحياناً، لكن لتحقيق ذلك يجب أن تعمل، أن تعرق، أن تتفوق على نفسك من أجل الفوز على الأرجنتين، وأعتقد أن الفريق مستعد للقيام بذلك»، وأعتبر أن المباراة ليست محسومة سلفاً، مضيفاً «يجب أيضاً أن تمنحونا الاحترام، سنكون على أرض الملعب غداً وسنبذل كل ما لدينا».

من جانبه، قال المدرب مراد ياكين «منتخب الأرجنتين ذكي جداً، يدخل المواجهات بكثير من الحماس، لذلك يجب أن نبقى في قمة تركيزنا وأن نصمد، ونسجل الأهداف في الوقت الأصلي».

وعن طرق إيقاف ميسي قال ياكين مازحاً «إنه سؤال مفاجئ جداً، هناك بالتأكيد عدة حلول، وسنجد الحل المناسب بصورة جماعية، يمكننا الحديث كثيراً، لكن يجب أن ندير الأمور على أرض الملعب».