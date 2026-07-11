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الرياضة

4 وديات لكلباء في معسكر سلوفينيا

4 وديات لكلباء في معسكر سلوفينيا
11 يوليو 2026 16:40

فيصل النقبي (كلباء)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء إلى جمهورية سلوفينيا، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد من 11 يوليو وحتى نهاية الشهر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد.
ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً بإشراف المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، الذي وضع خطة تدريبية يومية تهدف إلى رفع المعدّلات البدنية للاعبين، وتعزيز الجوانب التكتيكية، وزيادة الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.
وسيخوض كلباء خلال المعسكر أربع مباريات ودية متدرّجة القوة أمام أندية أوروبية، إلى جانب فرق أخرى تقيم معسكراتها في سلوفينيا، وذلك لمنح الجهاز الفني الفرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية جميع العناصر، وتقييم مختلف الخيارات الفنية قبل العودة إلى الدولة.
وتعوّل إدارة شركة كلباء لكرة القدم على تحقيق المعسكر لأهدافه الفنية والبدنية، بما يسهم في تجهيز الفريق بالصورة المثالية، ويمنح الجهاز الفني فرصة بناء فريق متجانس قادر على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الموسم المقبل.

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