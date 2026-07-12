9 دول تستضيف معسكرات أندية «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (أبوظبي)

غادرت أندية دورينا إلى معسكراتها الخارجية، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وضمّت قائمة الدول التي غادرت إليها أندية الدوري تسع دول، منها 8 دول أوروبية ودولة عربية وحيدة هي المغرب. وتدخل الفِرق تباعاً معسكراتها الخارجية الإعدادية، والتي تتضمن العديد من التجارب الودية متدرّجة المستوى، والتي وصلت في المتوسط إلى 56 مباراة ودية، سيكون الهدف منها الوقوف على قدرات اللاعبين الفنية، ومحاولة الأجهزة الفنية للوصول لأبرز توليفة متجانسة عند انطلاق الموسم بمباراة الجولة الأولى للدوري منتصف أغسطس المقبل.

فضلاً عن التدريبات المكثّفة، لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل توقّعات بأن يشهد الموسم صراعاً قوياً ومنافسة محتدمة بين كل الأندية، وسط طموحات مشروعة لحصد الألقاب، الذي سيدخله العين للدفاع عنه بشراسة.

أما عن وجهات معسكرات الأندية فقد تفرّد العين في كل شيء، حيث اختار تكرار نفس مسار معسكره للموسم الماضي، عبر المغرب ثم إسبانيا، بينما اختار الوحدة إقامة معسكره في ألمانيا، اختار خورفكان أن يقيم معسكره في تركيا، بينما اختار يونايتد الوافد الجديد لدورينا، إقامة معسكره في لاتفيا، وهي وجهة جديدة تماماً لم يدخلها أغلب أندية المحترفين سابقاً.

أما الدول الأوروبية التي شهدت مشاركة أكثر من نادٍ من دورينا بها، فحلّت هولندا على رأس القائمة، والتي تستضيف معسكرات 3 أندية هي، الوصل، الجزيرة وبني ياس، بينما حلت سلوفينيا في نفس الترتيب أيضاً بمشاركة 3 فرق لمعسكراتها هناك، وهي الشارقة، الظفرة، وكلباء، بينما جاءت كلٌّ من صربيا والنمسا في الترتيب الثاني، بعدما اختارها كلٌّ من عجمان وحتا لتكون وجهة لمعسكر الإعداد، فيما اختار ناديا شباب الأهلي والنصر معسكرهما الخارجي في النمسا.