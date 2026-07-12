هالاند يكسر صمته: أفضل رحلة في حياتي !

معتز الشامي (أبوظبي)

غادر إيرلينج هالاند كأس العالم 2026 بحزن الخروج أمام إنجلترا، لكنه تمسك بالفخر بعد البطولة التاريخية التي أعادت النرويج إلى الواجهة العالمية، مؤكدا أن الأيام الأربعين الماضية كانت "أفضل رحلة" عاشها في حياته.

وخسرت النرويج أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 بعد التمديد في ربع النهائي، لتنتهي مغامرة استثنائية قاد خلالها مهاجم مانشستر سيتي منتخب بلاده إلى أفضل ظهور مونديالي منذ عقود، بعدما سجل سبعة أهداف في البطولة وأصبح أحد أبرز نجومها.

وقال هالاند عقب المباراة "أنا سعيد بحياتي، وما عشناه خلال الأسابيع الستة الماضية كان أمرا لا يُصدق. كانت أفضل رحلة وأفضل تجربة مررت بها على الإطلاق. أشعر بالفخر، وأتمنى أن يكون ما حققناه قد جمع الشعب النرويجي وألهمه".

وأكد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما أن كأس العالم غيّره على المستوى الشخصي، كما غيّر صورة النرويج في كرة القدم العالمية، مضيفا "أعتقد أننا وضعنا النرويج على الخريطة. هذا أكثر ما يلمسني، وآمل أن يكون ما قدمناه بداية لمشاركات أكبر في بطولات أوروبا وكأس العالم مستقبلا".

وخطف هالاند الأنظار طوال البطولة، بعدما سجل ثنائية أمام العراق، وثنائية أخرى في شباك السنغال، ثم هدف الفوز المتأخر أمام كوت ديفوار، قبل أن يقود منتخبه بإحراز هدفين في الفوز التاريخي على البرازيل بدور الـ16.

ورغم أن دفاع إنجلترا نجح في عزله خلال ربع النهائي، فإن المدرب ستاله سولباكن كشف أن اللاعب استُبدل في الوقت الإضافي بسبب إصابة بكدمة في الفخذ، إضافة إلى الإرهاق بعد سلسلة المباريات المكثفة.

وأشار هالاند أيضا إلى أن بعض القرارات التحكيمية كان يمكن أن تصب في مصلحة النرويج، لكنه تحدث بروح مرحة قائلا"عندما ألعب مع مانشستر سيتي غالبا ما تكون هذه القرارات في صالحي"

واختتم هداف مانشستر سيتي تصريحاته بالتأكيد على أنه سيحصل على فترة راحة قبل العودة إلى المنافسات المحلية والأوروبية، بعدما عاش صيفا استثنائيا رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأعاد منتخب النرويج إلى دائرة الكبار.