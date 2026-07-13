59 قميصاً أصفر تضع بوجاتشار في «نادي الكبار» بـ«طواف فرنسا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، كتابة التاريخ في «طواف فرنسا للدراجات»، بعدما رفع رصيده إلى 59 يوماً بالقميص الأصفر، لينضم إلى قائمة أفضل خمسة درّاجين ارتدوا قميص صدارة السباق عبر تاريخه، مُعادلاً إنجاز البريطاني كريس فروم.

وجاء الإنجاز عقب احتفاظ بوجاتشار بصدارة الترتيب العام في ختام المرحلة التاسعة، ليواصل مسيرته نحو إحراز لقبه الخامس في السباق، بعدما سبق له التتويج بالألقاب في أعوام 2020 و2021 و2024 و2025.

وبات بوجاتشار على بُعد يوم واحد فقط من تجاوز الإسباني ميجيل إندوراين، صاحب 60 يوماً بالقميص الأصفر، فيما لا يزال الفرنسي برنار هينو (79 يوماً) والبلجيكي إيدي ميركس، صاحب الرقم القياسي التاريخي بـ111 يوماً، يتقدمان على النجم السلوفيني.

وشهدت المرحلة التاسعة، التي أقيمت بين ماليمور وأوسيل، ظروفاً استثنائية بعدما قرّر المنظمون تقليص مسافتها من 185 إلى 155 كيلومتراً، بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت إقليم كوريز، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السباق لهذا السبب.

واعتبرت رابطة الدرّاجين المحترفين (CPA) القرار مسؤولاً، مطالبة بفتح نقاش مع المنظمين والاتحاد الدولي للدراجات، من أجل مراجعة مواعيد انطلاق المراحل خلال فصل الصيف، بما يضمن حماية الدراجين من درجات الحرارة المرتفعة، مع إمكانية اعتماد إجراءات جديدة اعتباراً من موسم 2027.

ورغم الظروف المناخية القاسية، حافظ بوجاتشار على صدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و40 ثانية أمام أقرب منافسيه، الدنماركي يوناس فينجيجارد، مع نهاية المرحلة التي سبقت يوم الراحة الأول.

وذهب الفوز بالمرحلة التاسعة إلى الهولندي ماثيو فان دير بويل، الذي نجح في حسم الصراع بين مجموعة الهروب، متفوقاً في الأمتار الأخيرة على النرويجي توبياس يوهانسن، والبريطاني توم بيدكوك، والفرنسي أليكس بودان، فيما عبر بوجاتشار وفينجيجارد خط النهاية، ضمن المجموعة الرئيسية، بفارق ست ثوانٍ فقط عن الفائز.

ويستأنف «طواف فرنسا» منافساته بعد يوم الراحة الأول، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة بوجاتشار على تعزيز صدارته، ومواصلة مطاردة الأرقام القياسية التاريخية بالقميص الأصفر، في موسم يقترب فيه أكثر من ترسيخ مكانته بين أساطير السباق.