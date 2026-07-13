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الرياضة

«كوماندو جروب» تتصدر الأكاديميات في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»

«كوماندو جروب» تتصدر الأكاديميات في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
13 يوليو 2026 21:31


ريو دي جانيرو (وام)
اختتمت مساء أمس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت برعاية مجموعة إيدج، ومشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 31 دولة، من بينهم 500 لاعب ولاعبة من حملة الحزام الأسود، في تأكيد جديد على المكانة العالمية المرموقة للبطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ( AJP ) في عدد من أبرز العواصم العالمية.
شهدت البطولة، التي امتدت على مدار يومين، منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية والأحزمة، وسط حضور جماهيري كبير، لا سيما من العائلات وأولياء الأمور الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين، بما يعكس الشعبية المتزايدة التي تحظى بها البطولة في البرازيل والإقبال الدائم على المشاركة في جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.
وعلى صعيد النتائج، تصدرت البرازيل ترتيب الدول المشاركة برصيد 297600 نقطة، تلتها تشيلي في المركز الثاني برصيد 23400 نقطة، ثم كوستاريكا ثالثة برصيد 9600 نقطة.
وفي ترتيب الأكاديميات، حلت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية في المركز الأول برصيد 36000 نقطة، تلتها أكاديمية «جيراساو UPP» البرازيلية برصيد 23550 نقطة، فيما جاءت أكاديمية «GFTEAM» البرازيلية أيضاً في المركز الثالث برصيد 17700 نقطة، في انعكاس للمستوى الفني المرتفع والمنافسة القوية التي شهدتها البطولة.
وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن محطة ريو دي جانيرو واصلت تعزيز المكانة العالمية لبطولة أبوظبي جراند سلام، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من اللاعبين والأكاديميات والجماهير يجسد الثقة التي اكتسبتها البطولة عبر سنوات من العمل والتطوير.
وقال: إن محطة ريو دي جانيرو شهدت مستويات فنية متميزة عكست التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، إلى جانب حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من مختلف الدول، بما يؤكد نجاح رؤية الرابطة في توفير منصة احترافية تجمع نخبة اللاعبين وتسهم في دعم انتشار اللعبة دولياً.
وأضاف أن الرابطة تتوجه بالشكر إلى مجموعة «إيدج» على دعمها المتواصل، وجميع الشركاء الذين أسهموا في نجاح هذه المحطة، مؤكداً مواصلة العمل على تقديم موسم استثنائي، والتطلع إلى استقبال اللاعبين في المحطة المقبلة بالعاصمة الروسية موسكو، بما يعزز مسيرة البطولة ويوفر فرصاً جديدة للتنافس على أعلى المستويات.
وتتواصل جولات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بإقامة محطتها المقبلة في العاصمة الروسية موسكو يومي 29 و30 أغسطس المقبل في أكاديمية دينامو الرياضية، قبل أن تواصل البطولة رحلتها عبر محطاتها العالمية ضمن موسم 2026-2027، في إطار جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها في مختلف أنحاء العالم.

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