غضب في إنجلترا بسبب «قميص مارادونا»



أتلانتا (د ب أ)

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للسماح للمنتخب بارتداء قميصه الاحتياطي «الأزرق الداكن»، بدلاً من القميص الأساسي التقليدي «الأبيض والسماوي»، وذلك في مواجهة إنجلترا المرتقبة لحساب الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

ويرجع هذا الطلب الغريب إلى رغبة الأرجنتين في التفاؤل واستدعاء ذكريات تاريخية مهمة، حيث لا تعرف الأرجنتين الخسارة أمام إنجلترا عندما ترتدي القميص الاحتياطي الأزرق.

وأثار الطلب الأرجنتيني الرسمي من فيفا ردود أفعال واسعة واهتماماً كبيراً في الإعلام البريطاني، حيث رأت صحيفة «ذا صن» أن طلب الأرجنتين «محاولة متعمدة لإحياء أشباح الماضي واللعب على أعصاب لاعبي إنجلترا»، مشيرة إلى أن الأرجنتين تبحث عن «البركة التاريخية» لمارادونا.

من جانبها وصفت صحيفة «ديلي ميل» الطلب بأنه يندرج تحت باب الخرافات الكروية والتفاؤل الذي يقدسه الأرجنتيون، وأشارت إلى أن الجيل الحالي لإنجلترا لا يكترث لقصص الماضي، بل يركز فقط على الملعب.

وركزت شبكة «سكاي سبورتس» على الجانب التنظيمي، موضحة أن رغبة الأرجنتين في ارتداء الطقم البديل لن تؤثر على ألوان إنجلترا البيضاء بالكامل، لكنها تضفي طابعاً درامياً مثيراً على قمة الأربعاء.

ومن أشهر المباريات التي شهدت فوز الأرجنتين أمام إنجلترا بـ «القميص الأزرق» مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986 والتي شهدت ثنائية الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بينها هدفه المثير للجدل الذي سجله بيده.

ومن المؤكد أن تخوض الأرجنتين المباراة بالقميص الاحتياطي كونها الفريق الضيف في هذه المباراة مما سيعني ضرورة ارتدائهم القميص الاحتياطي نظراً لارتداء الفريق المستضيف قميصه الأساسي «الأبيض».

يذكر أن آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس العالم كانت في نسخة 2002 وحينها فازت إنجلترا بهدف ديفيد بيكهام، وارتدت الأرجنتين يومها القميص الأساسي بينما خاض منتخب الأسود الثلاثة المباراة بالقميص الاحتياطي «الأحمر»، لكن قبلها في مونديال 1998 فازت الأرجنتين بركلات الترجيح لحساب دور الـ 16 وهي ترتدي قميصها الاحتياطي «الأزرق».