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الرياضة

ختام منافسات قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب للفروسية

ختام منافسات قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب للفروسية
13 يوليو 2026 22:00


أبوظبي (وام)
اختتمت أمس منافسات قفز الحواجز على صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، ضمن الأسبوع الصيفي الخامس، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
أقيمت الفعاليات على مدار يومي السبت والأحد بمنافستين لكل فئة، بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في الأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب.
وتصدر الفارس أسامة الزبيبي مع الجواد «بي أي سي هوجو» من منتجع الفرسان الرياضي، منافسة اليوم الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة على ارتفاع 1.30 متر، كما حقق المركز الأول في المرحلتين الخاصة على ارتفاع 1.20 متر، مع الفرس «فيرست برنسيس» من منتجع الفرسان الرياضي أيضاً.
وأسفرت منافسات المرحلتين الخاصة للخيول الصغيرة عمر 5 و6 سنوات على ارتفاع 1.05و و1.10 متر، عن فوز «برينس بيلس» باللقب مع الفارس صبري بادنكي من أكاديمية بوذيب للفروسية، بينما ذهب المركز الأول في المرحلتين الخاصة للخيول الصغيرة عمر 5 و6 سنوات على حواجز 1.05 و1.10 متر إلى «هوس يور دادي» بقيادة الفارس مازن قصّار من نادي العين للفروسية والرماية.
وحقق الفارس راشد خالد الجنيبي من أكاديمية بوذيب للفروسية لقب المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 1.05 ـو1.10 متر، بينما شهدت منافسة الفرق بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 90 ـ و1.00 متر، فوز فريق أكاديمية بوذيب للفروسية بالمركز الأول بمشاركة الفارسين راشد خالد الجنيبي مع الفرس «كيرسينا»، والفارس أحمد محمد المهيري و«كورليس زد» بزمن قدره 117.82 ثانية.
وحصد الفارس أحمد هاشم مع «أكشن» من نادي مندرة للفروسية لقب منافسة اليوم الثاني للمبتدئين والأشبال بمواصفات المرحلتين الخاصة على ارتفاع 90 ـ و1.00 متر، وفاز إيلا غابريل مع «هانديلار» من منتجع الفرسان الرياضي، بلقب فئة المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 - 5) سنوات، على حواجز الـ(80 و90) سم.
وفازت الفارسة ميثاء خلفان النعيمي مع «كيمان إتش إم» من أكاديمية بوذيب للفروسية، بلقب فئة المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على ارتفاع (80 ـ 90) سم، والفارسة كايا صوفيا مع «فالنسيا» من نادي ظبيان للفروسية، بلقب المبتدئين والأشبال، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 70 و80 سم.

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