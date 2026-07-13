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الرياضة

محمد سهيل النيادي عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بأسلحة الصيد

محمد سهيل النيادي عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بأسلحة الصيد
14 يوليو 2026 00:28


لشبونة (وام)
فاز محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بأسلحة الصيد (FITASC) للدورة الانتخابية 2026-2030، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد التي تستضيفها حالياً مدينة لشبونة البرتغالية.
يعد هذا الفوز إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية يعكس الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية على الساحة الرياضية الدولية، ويعزز حضور دولة الإمارات في مراكز صنع القرار داخل الاتحادات الرياضية العالمية، بما يدعم جهود تطوير رياضة الرماية، ويوسع آفاق التعاون مع مختلف الاتحادات الوطنية والقارية.
وأكد محمد سهيل النيادي أن الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بأسلحة الصيد (FITASC) يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل من أجل خدمة رياضة الرماية، والإسهام في تطويرها على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع أعضاء مجلس الإدارة على تعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، وتطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في نشر اللعبة والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، بما يخدم مستقبل هذه الرياضة على الصعيد العالمي.

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