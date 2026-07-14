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خيول الإمارات إلى «قطر جودوود».. «أوبرا بالو» يغازل لقب أغلى سباقات أوروبا

خيول الإمارات إلى «قطر جودوود».. «أوبرا بالو» يغازل لقب أغلى سباقات أوروبا
14 يوليو 2026 14:51

عصام السيد (أبوظبي)
يجتذب سباق فيزيت قطر ساسكس ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل في جودوود، والمقرر إقامته بجائزة قياسية قدرها 1.5 مليون جنيه إسترليني، نخبة من خيول الإمارات، يتصدرها نجم جودلفين «أوبرا بالو»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي.
ولا يزال «أوبرا بالو» ابن «غياث» على المسار الصحيح لمواجهة «بو إيكو» بطل سباق بيتفريد 2000 جينيز لهذا العام والفائز بسباق سانت جيمس بالاس ستيكس، وممثل باليدويل المهر «جستاد» في سباق الفئة الأولى لمسافة 1600 متر في 29 يوليو الجاري.
وبعد فوز «أوبرا بالو» بأول سباق من الفئة الأولى في مسيرته في جبل حتا في ميدان في يناير، عزّز الحصان البالغ من العمر أربع سنوات هذا النجاح عند عودته إلى بريطانيا في سباق بيت 365 مايل من الفئة الثانية في سانداون بارك.
وتشير التقارير إلى أن «أوبرا بالو» مرشّح بقوة للعب دور محوري في السباق المرتقب، ويتطلع الفارس هارلي أبلبي إلى خوض التحدي مع حصانه في السباق بمضمار جودوود.
وكاد «أوبرا بالو» أن يحقق فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى هذا العام، عندما حلّ ثالثاً بفارق ضئيل في سباق كوين آن ستيكس في رويال أسكوت، وهي أول هزيمة له في عام 2026، وبعد أن أفاد أبلبي بأن «أوبرا بالو» قد تأقلم جيداً مع رحلته إلى رويال أسكوت، أعرب عن حماسه لرؤية ما يمكنه فعله في هذا المضمار الخلاب في ساسكس.
وسيشارك «بو إيكو» بألوان المالك الراحل محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق «جودوود» هذا الشهر على الجائزة المُعززة، ويتصدر البطل غير المهزوم، قائمة المرشحين للفوز بالسباق من الفئة الأولى، حيث تُعزز الجائزة المالية المُضافة مكانته كأغلى سباق ميل في أوروبا.
وكما ينتظر «توك أوف نيويورك» لجودلفين، صاحب المركز الثالث في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس، المشاركة في مهرجان قطر جودوود، بعد أن وصف شارلي أبلبي سباق ثوروبريد ستيكس من الفئة الثالثة بأنه مثاليٌّ لابن «ووتون باسيت».
وقال أبلبي: «سأشارك بالمهر»نباتي«في سباق المبتدئين لمسافة ستة فورلونج على مضمار جودوود، ثم سنتطلع إلى مشاركته في سباق جيمكراك، فهو يتمتع بسرعة فائقة، وأعتقد أن التوقيت مناسب تماماً».

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تشارلي أبلبي
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