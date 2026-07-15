تعرف على أكثر اللحظات غرابة في مسيرة ميسي!

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن ليونيل ميسي يعد أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، بعدما سجل 125 هدفاً في 205 مباريات بقميص منتخب الأرجنتين، فإن مسيرته الدولية لم تخل من استثناءات لافتة، فهناك 15 منتخباً واجههم قائد «التانجو» دون أن ينجح في هز شباكهم، رغم تحقيقه انتصارات وصناعة أهداف في عدد من تلك المواجهات، لتشكل هذه القائمة واحدة من أكثر المفارقات إثارة في مسيرته الحافلة.

شهدت مباراة ميسي الدولية الأولى مع المنتخب الأول أمام المجر عام 2005 واحدة من أكثر لحظات مسيرته غرابة، حيث طرد بعد 30 ثانية فقط من دخوله الملعب، ومنذ ذلك الحين لم تتح له فرصة تعويض تلك البداية.

واجه ميسي قطر في بدايات مسيرته الدولية ونهايتها، وحقق الفوز في المناسبتين، لكنه لم يسجل في أي منهما. صنع هدفاً في مباراة ودية عام 2005، ثم قاد الأرجنتين للفوز 2-0 في كوبا أميركا 2019 دون أن يترك بصمته التهديفية.

ولم يكتف ميسي بعدم التسجيل أمام النرويج، بل لم يحقق أي انتصار عليها أيضاً. وواجهت الأرجنتين كوريا الجنوبية 3 مرات فقط، بينما شارك ميسي في مباراة واحدة خلال كأس العالم 2010، ولعب 90 دقيقة كاملة في الفوز 4-1 دون أن يسجل.

التقت الأرجنتين واليونان مرتين فقط، وكلتاهما في كأس العالم. فازت الأرجنتين 4-0 عام 1994 و2-0 عام 2010، وحمل ميسي شارة القيادة في المباراة الأخيرة دون أن يهز الشباك.

كانت المواجهة الوحيدة بين الأرجنتين وجمهورية أيرلندا في القرن الحادي والعشرين مباراة ودية عقب مونديال 2010، وشارك ميسي فيها، بينما سجل أنخيل دي ماريا هدف الفوز.

رغم التقارب الجغرافي، نادرا ما يلتقي منتخب التانجو وكوستاريكا، حيث فازت الأرجنتين في جميع مواجهاتها الأربع منذ 2010، لكن ميسي شارك في مباراة واحدة فقط، صنع خلالها هدفين في دور المجموعات بكوبا أميركا 2011 دون تسجيل.

خاض ميسي مباراة واحدة فقط أمام السويد، وانتهت بفوز الأرجنتين 3-2 وديا عام 2013 دون أن يسجل. وفازت الأرجنتين بسهولة على ترينيداد وتوباجو في مباراة ودية قبل مونديال 2014، وصنع ميسي هدفاً وحمل شارة القيادة، وكانت تلك المواجهة الوحيدة بين المنتخبين.

التقت الأرجنتين وبلجيكا مرة واحدة فقط في القرن الحادي والعشرين، خلال كأس العالم 2014، وحسم جونزالو هيجواين المباراة بهدف قاد الأرجنتين إلى إقصاء «الجيل الذهبي» البلجيكي.

قاد ميسي الأرجنتين للفوز على روسيا بموسكو في نوفمبر 2017، وجاء هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من أجويرو. وتعادلت الأرجنتين في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2018 مع آيسلندا بعدما أهدر ميسي ركلة جزاء، وهي الأولى له في تاريخ البطولة خارج ركلات الترجيح. كما واجه آيسلندا مجدداً في مباراة ودية قبل مونديال 2026 واكتفى بصناعة هدف.

سجل أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز هدفي الفوز أمام بولندا في مونديال 2022، بينما عجز ميسي عن التسجيل، رغم تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16.

استعدت الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي بالفوز 6-0 على بورتوريكو في نوفمبر 2025، وصنع ميسي هدفين دون أن يسجل. وشارك ميسي لمدة 45 دقيقة فقط في الفوز 2-1 على موريتانيا، في مباراة ودية أقيمت بعد إلغاء نهائي «الفيناليسيما»، ولم ينجح في هز الشباك.