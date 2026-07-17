دموع أول سلوفيني يقود نهائي المونديال تخطف الأضواء

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحولت لحظة إعلان حكم نهائي كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر مشاهد البطولة تداولاً، بعدما نشرت منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع الفيديو، الذي يوثق إبلاغ الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش باختياره لإدارة المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، وسط مجموعة من الحكام الذين نافسوا على المهمة.

ولم يتمالك فينتشيتش (46 عاماً) دموعه لحظة سماع اسمه من الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «فيفا»، قبل أن يقف زملاؤه لتحيته والتصفيق له في مشهد إنساني، حظي بتفاعل واسع من ملايين المتابعين عبر منصات الاتحاد الدولي.

وقال الحكم السلوفيني: «في البداية شعرت بالصدمة، ثم غمرتني السعادة. كنت أرتجف، إنه شرف عظيم أن أدير نهائي كأس العالم، فهذا حلم كل حكم منذ بداية مسيرته»، وأضاف: «أنا فخور بنفسي وبفريقي، وبتمثيل سلوفينيا في أكبر حدث رياضي في العالم».

من جانبه، أكد كولينا أن الإعلان عن حكمي مباراتي المركز الثالث والنهائي يبقى من أكثر اللحظات تأثيراً في كل نسخة من كأس العالم، وقال: «ما شاهدتموه للتو من أكثر اللحظات المؤثرة في البطولة، ليس بالنسبة للحكام فقط، بل بالنسبة لي أيضاً. في كل مرة أعلن فيها اسم حكم النهائي أشعر بالقشعريرة».

وبهذا التعيين، يصبح فينتشيتش أول حكم من سلوفينيا يدير نهائي كأس العالم، والـ23 في تاريخ البطولة، بعد مسيرة قاد خلالها نهائي الدوري الأوروبي 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2024، إلى جانب مشاركاته في بطولات أوروبا وكأس العالم.

وأكد كولينا أن الاختيار جاء بعد تقييم دقيق لأداء الحكام طوال البطولة، مشيراً إلى أن المعيار الحاسم كان مستوى الأداء داخل الملعب، فيما شدد فينتشيتش على أن هدفه وفريقه في النهائي هو تقديم مباراة ناجحة حتى لا نكون حديث الناس بعد صافرة النهاية.