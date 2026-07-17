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الرياضة

«الفيفا» ينهي تقليداً استمر لعقود.. نهائي المونديال يعود إلى النهار

«الفيفا» ينهي تقليداً استمر لعقود.. نهائي المونديال يعود إلى النهار
17 يوليو 2026 17:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يستعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، المقرر إقامته يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، لكتابة فصل جديد في تاريخ البطولة، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة المباراة في وضح النهار، في أول نهائي يلعب بهذه الصورة منذ نسخة الولايات المتحدة 1994، ضمن استراتيجية تستهدف الجمهور التلفزيوني العالمي.
لن يقتصر نهائي كأس العالم 2026 على تحديد بطل النسخة الجديدة، بل سيشهد أيضاً عودة تقليد غاب عن البطولة لأكثر من ثلاثة عقود، بعدما قرر فيفا إقامة المباراة النهائية خلال ساعات النهار بدلاً من الليل.
وكان آخر نهائي في كأس العالم أقيم بالكامل خلال النهار في نسخة الولايات المتحدة عام 1994، عندما تغلبت البرازيل على إيطاليا في لوس أنجلوس خلال مباراة انطلقت في فترة بعد الظهر.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع المباريات النهائية لبطولات كأس العالم في المساء، بهدف تعظيم نسب المشاهدة التلفزيونية وإضفاء أجواء أكثر درامية على الحدث.
وشهد نهائي ألمانيا 2006 الحالة الأقرب إلى هذا السيناريو، حيث انطلقت مواجهة إيطاليا وفرنسا بينما كان ضوء النهار لا يزال حاضراً، قبل أن تمتد المباراة تدريجياً إلى ساعات الليل.
وبذلك، لن يحدد لقاء إسبانيا والأرجنتين بطل العالم الجديد فحسب، بل سيعيد أيضاً تقليداً اختفى إلى حد كبير من النسخ الحديثة للمونديال.
ولم يكن اختيار موعد انطلاق النهائي قراراً عشوائياً، حيث تشير المعلومات المرتبطة بتنظيم البطولة إلى أن فيفا اختار إقامة المباراة في فترة بعد الظهر لمراعاة الجماهير في قارات متعددة، بدلاً من التركيز فقط على المشجعين الحاضرين في الملعب.
وسيتمكن المشجعون في أميركا الشمالية من متابعة المباراة عصراً، بينما تقام في توقيت مسائي مناسب للجمهور الأوروبي، وهو من أفضل الفترات للمشاهدة التلفزيونية. كما يحظى الجمهور في أنحاء أفريقيا بموعد مناسب، في حين ستتابع المباراة في عدد من الدول الآسيوية خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وبذلك، منح فيفا الأولوية للجمهور التلفزيوني العالمي على حساب التقليد الذي استقر في السنوات الأخيرة بإقامة المباراة النهائية تحت الأضواء الكاشفة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من جماهير كرة القدم لمتابعة أهم مباراة في البطولة.
ويستضيف ملعب ميتلايف، الذي تتجاوز سعته 82 ألف متفرج ويعد أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، المباراة النهائية المقررة وفق الجدول الرسمي لكأس العالم يوم الأحد 19 يوليو، على أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

 

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