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الرياضة

«المونديال الملعون».. 14 ضعفاً للإساءة عن نسخة 2022

«المونديال الملعون».. 14 ضعفاً للإساءة عن نسخة 2022
18 يوليو 2026 20:45

لوزان (رويترز) 
 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم السبت أن ​خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق ⁠والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، رصدت ​أكثر من سبعة ملايين ​منشور ‌يحتمل أن يتضمن محتوى ضاراً ⁠أو ​مسيئاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم. أشار الفيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع ‌إلى 14 ضعفاً مقارنة بنسخة 2022، ‌التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من هذا النوع، و​راجع فريق خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 500 ألف رسالة رصدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستهدفت لاعبين ‌ومدربين ومسؤولين خلال البطولة ​الحالية، كما أبلغ السلطات، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون، بأكثر من ألف تهديد، وراقب ​الفريق أكثر ‌من ⁠53 ‌مليون منشور وتعليق ‌منذ انطلاق كأس العالم، التي تختتم منافساتها غداً الأحد بالمباراة ⁠النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.

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