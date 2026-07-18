العواصف تعرقل تدريبات طرفي «نهائي المونديال»

نيوجيرسي (رويترز)
تسببت العواصف الرعدية في منطقتي نيويورك ونيوجيرزي اليوم السبت إلى تعطيل التدريبات النهائية لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد. وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان بعد إلغاء تدريب الفريق على ملاعب مركز ميلاني لين التدريبي في نيوجيرسي "تم تعليق حصة التدريب وفقا لبروتوكول السلامة الخاص بالعواصف في الولايات المتحدة"، وأضاف "يؤدي اللاعبون حاليا جلسة إحماء داخلية". على الجانب الآخر بدأ منتخب الأرجنتين حصته التدريبية متأخراً 45 دقيقة عن الموعد المحدد في موريستاون.