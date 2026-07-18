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الرياضة

العواصف تعرقل تدريبات طرفي «نهائي المونديال»

العواصف تعرقل تدريبات طرفي «نهائي المونديال»
18 يوليو 2026 21:28

نيوجيرسي (رويترز) 
تسببت العواصف الرعدية في ⁠منطقتي نيويورك ونيوجيرزي اليوم السبت ​إلى تعطيل ​التدريبات ‌النهائية لمنتخبي ⁠إسبانيا ​والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد. وقال ‌الاتحاد الإسباني لكرة القدم ‌في بيان بعد إلغاء تدريب ​الفريق على ملاعب مركز ميلاني لين التدريبي في نيوجيرسي "تم تعليق حصة التدريب وفقا ‌لبروتوكول السلامة ​الخاص بالعواصف في الولايات المتحدة"، وأضاف "يؤدي اللاعبون حاليا جلسة إحماء ​داخلية". على الجانب الآخر بدأ منتخب الأرجنتين حصته التدريبية ‌متأخراً 45 دقيقة عن ⁠الموعد المحدد في موريستاون.

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