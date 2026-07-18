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الرياضة

ميداليتان للإمارات في «أوروبا للدراجات لأصحاب الهمم»

ميداليتان للإمارات في «أوروبا للدراجات لأصحاب الهمم»
18 يوليو 2026 23:45


براتيسلافا (وام)
 استهل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، مشاركته في منافسات كأس أوروبا، المقامة في مدينة بوخوف السلوفاكية، من 15 إلى 20 يوليو الجاري، بتحقيق ميداليتين في سباق الفردي العام للطريق الذي أقيم اليوم.وأحرز عبدالله البلوشي الميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة C4، فيما نال أحمد البدواوي الميدالية الفضية بحلوله ثانياً في فئة C5، ليمنحا المنتخب بداية قوية في البطولة.
وتضم بعثة المنتخب المشارك في البطولة، محمد المروي مدرب المنتخب، وفيصل الشحي فني الدراجات، إلى جانب اللاعبين عبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي، وذياب المهيري.

 

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