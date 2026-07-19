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الرياضة

بادو الزاكي مدربا للأردن خلفا لسلامي

بادو الزاكي مدربا للأردن خلفا لسلامي
19 يوليو 2026 22:54

عمان (أ ف ب) 
عُين المغربي بادو الزاكي للاشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفا لمواطنه جمال سلامي الذي خسر منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2026، وفق ما أعلن الاتحاد الأردني.وقال الاتحاد في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس " قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027".
وانفصل الاتحاد الأردني عن سلامي بعد انتهاء المشاركة الأولى لمنتخب النشامى في كأس العالم التي تختتم الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، بثلاث هزائم أمام النمسا 1-3، الجزائر 1-2 والأرجنتين 1-3.

 

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