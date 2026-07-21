معسكر تركيا يرفع جاهزية الإمارات

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى تركيا، للدخول في المعسكر الخارجي الذي يمثّل المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد اختتام المرحلة الأولى من التحضيرات التي شهدت تدريبات يومية مكثّفة بقيادة المدرب الأردني جمال محمود.

ويهدف المعسكر الخارجي إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي متكامل يتضمن حصصاً تدريبية مكثّفة، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودّية، التي ستمنح الجهاز الفني فرصةً للوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكد عبدالله العاجل، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، أن المعسكر الخارجي في تركيا يمثّل مرحلةً مهمةً في إعداد الفريق، لما يوفّره من أجواء مثالية تساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه التدريبي بالصورة المطلوبة. وأوضح أن الهدف الرئيس يتمثّل في رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والاستفادة من المباريات الودّية لتطبيق الأفكار الفنية والوقوف على جاهزية جميع العناصر، بما يضمن دخول الموسم الجديد بأفضل مستوى ممكن وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

ويعوّل الجهاز الفني على فترة المعسكر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، من خلال تطبيق البرنامج الإعدادي المقرر، والوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، بما يسهم في تقديم انطلاقة قوية خلال منافسات الموسم الجديد.