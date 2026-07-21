الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

معسكر تركيا يرفع جاهزية الإمارات

معسكر تركيا يرفع جاهزية الإمارات
21 يوليو 2026 09:39

فيصل النقبي (رأس الخيمة)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى تركيا، للدخول في المعسكر الخارجي الذي يمثّل المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد اختتام المرحلة الأولى من التحضيرات التي شهدت تدريبات يومية مكثّفة بقيادة المدرب الأردني جمال محمود.
ويهدف المعسكر الخارجي إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي متكامل يتضمن حصصاً تدريبية مكثّفة، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودّية، التي ستمنح الجهاز الفني فرصةً للوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وأكد عبدالله العاجل، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، أن المعسكر الخارجي في تركيا يمثّل مرحلةً مهمةً في إعداد الفريق، لما يوفّره من أجواء مثالية تساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه التدريبي بالصورة المطلوبة. وأوضح أن الهدف الرئيس يتمثّل في رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والاستفادة من المباريات الودّية لتطبيق الأفكار الفنية والوقوف على جاهزية جميع العناصر، بما يضمن دخول الموسم الجديد بأفضل مستوى ممكن وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.
ويعوّل الجهاز الفني على فترة المعسكر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، من خلال تطبيق البرنامج الإعدادي المقرر، والوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، بما يسهم في تقديم انطلاقة قوية خلال منافسات الموسم الجديد.

أخبار ذات صلة
جمال محمود يقود «الصقور» في الموسم الجديد لدوري الأولى
دبا يدشّن الإعداد للموسم الجديد قبل معسكر القاهرة
دوري الدرجة الأولى
نادي الإمارات
آخر الأخبار
فيصل الجاسم
الترفيه
فيصل الجاسم.. من الغناء إلى الإشراف الموسيقي
اليوم 12:23
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اليوم 12:20
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اقتصاد
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اليوم 12:19
«فيتش» تمنح بنك الاستثمار تصنيف «BBB+»
اقتصاد
«فيتش» تمنح بنك الاستثمار تصنيف «BBB+»
اليوم 12:19
إلهام شاهين تعود إلى السينما
الترفيه
إلهام شاهين تعود إلى السينما
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©