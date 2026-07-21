كلباء يعزّز استعداداته في معسكر النمسا بالصفقات الجديدة

فيصل النقبي (كلباء)

انضم الثلاثي الجديد الألماني كوراي غونتر، والبرازيلي جويليهرم بيرو، ومروان فهد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء المُقام حالياً في النمسا، وذلك بعد إتمام إجراءات التعاقد معهم، حيث يبدأ الثلاثي مرحلة الإعداد مع بقية عناصر الفريق، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشارك اللاعبون في التدريبات الجماعية التي يقودها المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، والعمل على تحقيق الانسجام مع زملائهم، تمهيداً للدفع بهم خلال المباريات الودّية التي سيخوضها الفريق في المعسكر الخارجي.

ويعوّل الجهاز الفني على الصفقات الجديدة لإضافة المزيد من القوة والخبرة إلى صفوف الفريق، في ظل البرنامج الإعدادي المكثّف الذي يتضمن تدريبات يومية وعدداً من المواجهات الودّية، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الموسم ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، وترسيخ أسلوب اللعب الذي ينوي المدرب الإسباني تطبيقه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.