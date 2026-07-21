التجمع الأكبر لـ«مواهب يو إف سي» يغازل التألق في «نزال أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى المواهب الصاعدة في «ليلة النزال من يو إف سي أنكالاييف ضد غوسكوف» التي تستضيفها الاتحاد أرينا بجزيرة ياس السبت المقبل، ضمن الشراكة بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في أمسية لا تقتصر على النزالات الرئيسية، بل تمثل أيضاً منصة لانطلاق جيل جديد من المقاتلين نحو النجومية.

وبحسب تقرير نشرته «يو إف سي» قبل الحدث، تضم بطاقة أبوظبي واحدة من أغنى بطاقات المنظمة بالمواهب الصاعدة خلال عام 2026، إذ تشهد مشاركة ستة مقاتلين لا يزالون في بداية مشوارهم داخل المنظمة، بينهم أربعة لم يتعرضوا لأي خسارة حتى الآن، إلى جانب اثنين من أبرز المواهب الصاعدة في الوزن الخفيف الثقيل، وخريجي برنامج سلسلة دانا وايت للمنافسين الذين يسعون إلى تأكيد أحقيتهم بالوجود في أكبر منظمة للفنون القتالية المختلطة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن عدد المرشحين للدخول ضمن قائمة «المقاتلين الصاعدين» في نسخة أبوظبي يفوق أي بطاقة أخرى أقيمت هذا العام، إلا أن ثلاثة أسماء تتصدر قائمة المقاتلين المتوقع أن يفرضوا أنفسهم بقوة خلال الأمسية.

ويأتي الروسي إسلام دولاتوف في مقدمة هذه الأسماء، بعدما خطف الأنظار في ظهوره الأول داخل المنظمة قبل أكثر من عام، عندما أطاح بالأميركي آدم فوجيت بالضربة القاضية في «يو إف سي 318»، رافعاً رصيده إلى 12 انتصاراً متتالياً، جميعها قبل قرار الحكام.

ويتميّز دولاتوف، البالغ 27 عاماً، بطول فارع ومدى ذراعين طويلين مقارنة بمنافسيه في وزن الوسط، إلى جانب قوة هجومية لافتة وقدرة كبيرة على إنهاء النزالات بضربة واحدة، وهو الأسلوب الذي أظهره أيضاً خلال مشاركته في برنامج سلسلة دانا وايت للمنافسين.

ورغم غيابه عن المنافسات لأكثر من عام، يعود دولاتوف إلى القفص في أبوظبي لمواجهة البرازيلي ويلينجتون تورمان، في اختبار قد يفتح أمامه أبواب المنافسة مع الأسماء الكبيرة في الفئة إذا واصل سلسلة انتصاراته.

كما يسلط التقرير الضوء على الروسي محمد زينوكوف، الذي يخوض أولى نزالاته في «يو إف سي» وسط توقعات كبيرة، بعدما سجل رقماً قياسياً في عدد الضربات المؤثرة خلال إحدى نزالات برنامج برنامج سلسلة دانا وايت للمنافسين.

ويدخل زينوكوف المنظمة بسجل مثالي يضم ثمانية انتصارات دون خسارة، بعد انتقاله إلى الفنون القتالية المختلطة قادماً من رياضة الكيك بوكسينج، ويتدرب ضمن فريق البطل السابق حبيب نورمحمدوف، إلى جانب بطل الوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف.

ورغم انتمائه إلى المدرسة المعروفة بقوة المصارعة، يتميز زينوكوف بأسلوب هجومي يعتمد بدرجة أكبر على الضربات، مع امتلاكه القدرة على التحوّل إلى المصارعة متى احتاج إليها لحسم النزال.

وسيكون ظهوره الأول أمام البولندي داميان رزيبكي، الذي يدخل بدوره بسجل خالٍ من الهزائم بعد عشرة انتصارات متتالية، تسعة منها بالضربة القاضية، في واحدة من أكثر المواجهات إثارة بين الوافدين الجدد إلى المنظمة.

أما الاسم الثالث فهو الروسي ماغوميد توتشالوف، الذي يقيم ويتدرب في دبي، ويسجل أول ظهور له في «يو إف سي» بعد سلسلة من ستة انتصارات احترافية، جميعها بالضربة القاضية.

ويعد توتشالوف، البالغ 26 عاماً، أحد أبرز المواهب الواعدة في الوزن الخفيف الثقيل، بعدما توّج بلقب «محاربي الإمارات» إثر فوزه بالضربة القاضية على كايو ماتشادو، أحد المقاتلين السابقين في «يو إف سي»، وهي النتيجة التي مهدت لانضمامه إلى المنظمة.

ويبلغ طول المقاتل الروسي 195 سنتيمتراً، ويتمتع ببنية بدنية قوية وقدرة كبيرة على إنهاء النزالات مبكراً، إلا أن اختباره الحقيقي سيكون أمام البرازيلي بريندسون ريبيرو، صاحب الخبرة الأكبر داخل المنظمة، والذي خاض سبعة نزالات في «يو إف سي»، ما يجعل المواجهة مقياساً لقدرة توتشالوف على مواصلة صعوده السريع.

ولا تقتصر أهمية الحدث على ما سيجري داخل الأوكتاغون، إذ انطلقت الثلاثاء فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي تنظمه «يو إف سي» بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، عبر برنامج متكامل من الأنشطة الجماهيرية في جزيرة ياس، تمهيداً لليلة النزال.

وتعود تجربة مشجعي «يو إف سي» المجانية في ياس مول، لتتيح للجماهير من مختلف الأعمار خوض تجارب تفاعلية متنوعة، تشمل تجربة أحدث إصدار من لعبة EA SPORTS UFC، واختبار قوة اللكمات والركلات، وتحديات اللياقة البدنية، إلى جانب عروض مباشرة في الفنون القتالية والجوجيتسو، والتدريبات المفتوحة للمقاتلين، ومراسم الوزن الرسمية، وجلسات لقاء النجوم، ما يمنح عشاق اللعبة فرصة الاقتراب من أبرز نجوم المنظمة قبل صعودهم إلى الأوكتاغون في الاتحاد أرينا.