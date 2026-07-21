إقبال كبير على فعاليات «نوخذة أبوظبي»



أبوظبي (وام)



أكد اتحاد الرياضات البحرية، أن برنامج «نوخذة أبوظبي»، المقام حالياً على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يسهم في نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي.

وأثنى الاتحاد على مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية بإطلاق البرنامج، ضمن النشاط الصيفي، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الذكور والإناث على الفعاليات التدريبية والنظرية، وحرصهم على تطوير قدراتهم، واكتساب المهارات البحرية.

جاء ذلك خلال زيارة وفده، اليوم، إلى مقر النادي برئاسة خالد بن دسمال الأمين العام، بحضور سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحسين إبراهيم الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وخليفة القبيسي، عضو مجلس إدارة النادي، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد ابن دسمال أن حرص الأندية البحرية على تنظيم الفعاليات الصيفية، والبرامج التي تستهدف الأجيال الناشئة، من شأنه الإسهام في اكتشاف الأبطال، وتقديم أجيال جديدة من النواخذة الأبطال، لتعزيز الإرث البحري، والمحافظة على التراث الوطني.

ولفت سعيد المهيري إلى حرص مجلس أبوظبي الرياضي على إنجاح البرنامج، وتمكين النواخذة من المهارات الأساسية للإبحار وقيادة المحامل، وتأهيلهم للمشاركة في السباقات، ورفع قدراتهم من خلال البرامج الصيفية التي تعزز ارتباطهم بالموروث البحري، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضات التراثية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن برامج نظرية وعملية، ومحاضرات، وسط إقبال كبير من المشاركين، بتشجيع أولياء أمورهم على الاستفادة من الأجواء المميزة على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيداً بالتعاون الكبير بين الشركاء لدعم الفعاليات ونجاحها نظراً لدورها النوعي في تأسيس قاعدة قوية من البحارة لتمثيل دولة الإمارات في الفعاليات البحرية.